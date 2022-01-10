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Dünya
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Dünyanın ciğerleri sönüyor

2022-01-10 06:28:00
Dünyanın ciğerleri sönüyor

Dünyadaki ormanların büyük çoğunluğunu oluşturan ve dünyanın akciğerleri olarak bilinen yağmur ormanları tükeniyor.

#1
Foto - Amazonlardaki ormansızlaşma endişe verici boyutlara ulaştı. Dünyanın akciğerleri son 15 yılın en büyük kaybını yaşadı.

Amazonlardaki ormansızlaşma endişe verici boyutlara ulaştı. Dünyanın akciğerleri son 15 yılın en büyük kaybını yaşadı.

#2
Foto - Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı raporuna göre, 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazonlar'daki kayıp, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı raporuna göre, 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazonlar'daki kayıp, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

#3
Foto - Amazon ormanlarının yüzde 60'ını barındıran Brezilya'da ormansızlaşma, 13 bin kilometrekareyi aştı, sadece geçen yıl 18 milyon ağaç kesildi. Bu sayı Katar'ın yüzölçümünden daha büyük.

Amazon ormanlarının yüzde 60'ını barındıran Brezilya'da ormansızlaşma, 13 bin kilometrekareyi aştı, sadece geçen yıl 18 milyon ağaç kesildi. Bu sayı Katar'ın yüzölçümünden daha büyük.

#4
Foto - Bölgedeki tarım faaliyetlerini destekleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde, ormansızlaşma faaliyetlerinde yüzde 79'luk artış kaydedildi.

Bölgedeki tarım faaliyetlerini destekleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde, ormansızlaşma faaliyetlerinde yüzde 79'luk artış kaydedildi.

#5
Foto - Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan ve 9 Güney Amerika ülkesinin paylaştığı Amazonlar'ın yüzde 30'undan fazlası risk altında.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan ve 9 Güney Amerika ülkesinin paylaştığı Amazonlar'ın yüzde 30'undan fazlası risk altında.

#6
Foto - Amazon Ormanları’nda yaşam süren yerlilerin, bölgelerini savunmaları bir direnç yaratsa da onlara yönelik tehditler de her geçen gün artıyor.

Amazon Ormanları’nda yaşam süren yerlilerin, bölgelerini savunmaları bir direnç yaratsa da onlara yönelik tehditler de her geçen gün artıyor.

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