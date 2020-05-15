2020-05-15 22:22:48 Dünyanın başındaki yeni bela! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
İlk kez 1967 yılında Japon çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından teşhis edilen Kawasaki hastalığı, özellikle küçük yaştaki çocuklarda görülen hastalıklardan biridir. Kawasaki sendromu olarak da adlandırılan bu hastalık çocuklarda nadir görülse de önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Tedavi edilmediğinde ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açan Kawasaki hastalığında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocuklar normal seyrinde büyüyüp gelişebilmektedir.