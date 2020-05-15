Dünyanın başındaki yeni bela! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Kawasaki Hastalığı ve Coronavirüs İlişkisi - Tüm dünyada karantina uygulamalarına neden olan hastalık Coronavirüs nedir sorusunu da beraberinde getirmektedir. Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede farklı ülkeleri de etkisi altına alan Coronavirüs, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bir virüs grubu olan Coronavirüsün farklı alt tipleri bulunmaktadır. 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında görülen MERS Coronavirüs grubu içinde yer alan virüslerdir. Çin’de tüketilen egzotik hayvanlar nedeniyle oluştuğu düşünülen virüs ise Yeni Coronavirüs ya da Covid-19 olarak adlandırılmaktadır.