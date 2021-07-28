Dünyadaki Mars: Eğribucak kayalıkları

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, buranın harika bir yer olduğunu ve sık sık geldiklerini söyleyerek, “Geldiğimiz bölge Sivas'a 23 kilometre Eğribucak köyünün yakınlarında, yeni ismiyle 'Dünyadaki Mars' denen bölgeye geldik. Burası çok enteresan; kanyonları var, farklı farklı kaya yapısı var. Yerdeki erimiş kısımlara, ufalanmış kısımlara dikkat ederseniz kuvars kumu derler, bu kumdan oluşuyor. Kayalar sıkışma kaya, etraftan karanın bastırmasıyla yavaş yavaş yükseliyor ama yavaş yavaşta ufalanıyor. Kapadokya da ki gibi şekiller almaya başlıyor. 3 renk kaya türü var beyaz, kırmızı ve yeşil bu renkler yağmurlu havalarda daha çok belli oluyor. Muhteşem bir doğa yürüyüş alanı, yürüyüş parkuru. Kimileri yürüyüşe geliyor düğün fotoğrafı çektirmeye geliyorlar, kamp alanları mevcut, sürekli gelip doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Harika bir yer" dedi.