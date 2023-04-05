Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Hyundai Inoiq 6’nın özelliklerinden bahsedecek olursa yeni nesil bir elektrikli arabadan bahsettiğimizi belirtmemiz lazım. Haziran 2022’de tanıtılan Inoiq 6 firmanın E-GMP platformunda geliştirildi. Araç çift elektrikli motora sahip ve bu motorlar ile 325 Hp güç üretiyor. Araç standart olarak 614 kilometrelik bir menzile sahip. Bu menzili sağlayan bataryası ise hem 400 volt hem de 800 volt şarj sistemleriyle uyumlu. Bu sayede Ioniq 6 her koşulda hızlıca şarj olabiliyor. 614 kilometrelik menzil uzunluğununsa günümüz elektrikli otomobilleri arasında değerlendirildiğinde oldukça iyi olduğunu belirtmeliyiz.