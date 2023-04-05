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Otomotiv
7
Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

2023-04-05 23:42:27
Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Finalistleri Mart ayında başında açıklanan 'Dünya'da Yılın Otomobili' seçmeleri bugün sonuçlandı. İşte o otomobil...

#1
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Dünyada yılın otomobili seçimleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

#2
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Bu senenin yıldızlarıysa finale kalan Hyundai Ioniq 6, Kia EV6 ve sürpriz isim Lucid Air oldu. Ioniq 6 toplam 3 kategoriyi önde kapattı ve yılın otomobili seçildi.

#3
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Performans kategorisinde Kia EV6 başarılı oldu. Lucid Air ise şaşırtıcı bir süpriz yaptı. Amerikalı yeni marka BMW 7 serisini geride bırakarak lüks otomobil kategorisinde ödülü evine götürdü. İşte detaylar…

#4
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Hyundai son dönemlerde oldukça başarılı işlere imza atıyor. Marka özellikle elektrikli serisi Ioniq ile kullanıcı yorumları göz önüne alındığında fark yaratmış durumda. Ve bugün Ioniq 6’dan Hyundai’yi gururlandıracak yeni bir haber daha geldi. Hyundai Ioniq 6 dünyada yılın otomobili seçildi.

#5
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

Hyundai Inoiq 6’nın özelliklerinden bahsedecek olursa yeni nesil bir elektrikli arabadan bahsettiğimizi belirtmemiz lazım. Haziran 2022’de tanıtılan Inoiq 6 firmanın E-GMP platformunda geliştirildi. Araç çift elektrikli motora sahip ve bu motorlar ile 325 Hp güç üretiyor. Araç standart olarak 614 kilometrelik bir menzile sahip. Bu menzili sağlayan bataryası ise hem 400 volt hem de 800 volt şarj sistemleriyle uyumlu. Bu sayede Ioniq 6 her koşulda hızlıca şarj olabiliyor. 614 kilometrelik menzil uzunluğununsa günümüz elektrikli otomobilleri arasında değerlendirildiğinde oldukça iyi olduğunu belirtmeliyiz.

#6
Foto - Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

IONIQ 6’nın tasarımı, Hyundai’nin Prophecy EV Konsepti’nden esinlenerek oluşturuldu. Temiz ve basit çizgilerle şekillenen otomobil, 0,21’lik ultra düşük sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor. İç mekanda ise rahatlık, konfor ve sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Lüks kategorisinde şaşırtan sonuç Lüks kategorisindeki önemli isim bu sene BMW 7 serisiydi. Yenilenen 7 Serisi çok tartışmalı ön panjur tasarımına rağmen Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde lüks kategorisi finalistlerindendi. Diğer finalist iste Amerikalı yeni marka elektrikli Lucid Air’dı. Lucid Air bir sürpriz yaptı ve BMW 7 Serisi’nin önüne geçerek ödülü evine götürdü. Marka bu sene piyasaya çıktı ve şu an sadece 1 adet elektrikli modele sahip.

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