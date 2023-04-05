Dünyada yılın otomobili seçildi: İşte o marka ve modeli!

IONIQ 6’nın tasarımı, Hyundai’nin Prophecy EV Konsepti’nden esinlenerek oluşturuldu. Temiz ve basit çizgilerle şekillenen otomobil, 0,21’lik ultra düşük sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor. İç mekanda ise rahatlık, konfor ve sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Lüks kategorisinde şaşırtan sonuç Lüks kategorisindeki önemli isim bu sene BMW 7 serisiydi. Yenilenen 7 Serisi çok tartışmalı ön panjur tasarımına rağmen Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde lüks kategorisi finalistlerindendi. Diğer finalist iste Amerikalı yeni marka elektrikli Lucid Air’dı. Lucid Air bir sürpriz yaptı ve BMW 7 Serisi’nin önüne geçerek ödülü evine götürdü. Marka bu sene piyasaya çıktı ve şu an sadece 1 adet elektrikli modele sahip.