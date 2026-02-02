Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Tedavi veya aşı var mı? Henüz yok. Ancak Avustralya’da m102.4 adlı bir tedavinin geliştirilmesi sürmektedir. Bu tedaviye ilişkin faz 1 klinik deneme 2020 yılında yayımlanmıştır. Faz 1 çalışmalarda, ilacın güvenli olup olmadığı ve yan etkileri değerlendirmek için sağlıklı gönüllülere verilir. Bu çalışmada, tedavinin tek dozunun katılımcılar tarafından iyi tolere edildiği görülmüştür. Dolayısıyla bu tedavinin Nipah virüsüyle enfekte kişilere fiilen yardım edebilecek şekilde kullanılmasına daha uzun bir yol vardır; ancak umut vardır. Şu anda Nipah virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmamaktadır. Teorik olarak m102.4 önleyici amaçla kullanılabilir, ancak bunu söylemek için henüz çok erkendir; şu aşamada tedavi olarak denenmektedir.