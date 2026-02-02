  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İklime inat üretime başladı! “Burada yetişmez” dediler, o başardı Konya’da asırlardır bozulmayan sır! Büyük çuvallar halinde toprak altına gömüyorlar, kışın çıkarıyorlar: “İlk günkü gibi duruyor” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz Altın ve gümüşte deprem! Gümüş fiyatlarındaki dev kayıp yatırımcıyı panikletti Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45! Eyvah ki ne eyvah! Avrupa ülkesinin lideri, İran’a saldırı için tarih verdi AK Partili Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak “sübyancı Epstein” çıkışı! Türkiye iddiası bir hayli vahim İran'da ortalığı karıştıran iddia: O isim Türkiye'ye getirilecek Büyük çatışma çıktı! Hâlâ akıllanmayan alçaklar sızma girişiminde bulundu Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Hindistan’da görülen ölümcül Nipah virüsü salgını, insanlarda @–75 arasında değişen yüksek ölüm oranı nedeniyle Asya ülkelerini alarma geçirdi. Hindistan’da ölümcül Nipah virüsünün görülmesi, insanlarda ölüm oranının @ ile u arasında olabilmesi nedeniyle Asya’daki birçok ülkeyi yüksek alarma geçirdi. Bu ay Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde en az iki kişinin Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Tayland, Malezya ve Singapur da dahil olmak üzere birçok ülke yeni tarama ve test önlemleri uygulamaya koydu.

#1
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Peki Nipah virüsü nedir ve ne kadar endişelenmeliyiz? Nipah virüsü nedir? Hendra virüsü gibi Nipah da henipavirüsler adı verilen bir virüs grubuna aittir. Zoonotik bir virüstür; yani hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Daha önce yayımlanan bir Conversation makalesinde de açıkladığım gibi, Asya’da zaman zaman Nipah salgınları görülmektedir. İlk salgın 1998 yılında Malezya’da rapor edilmiştir.

#2
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Virüsün bulaşmasının üç ana yolu vardır. Birincisi, yarasalara maruz kalma yoluyla bulaşmadır. Özellikle enfekte bir yarasanın tükürüğü, idrarı veya dışkısıyla temas yoluyla bulaşabilir. Ayrıca Malezya’daki ilk salgında olduğu gibi, domuzlar gibi enfekte olmuş diğer hayvanlarla temas sonucu da enfeksiyon gelişebilir. İkinci yol, kontamine olmuş gıdalar aracılığıyladır. Özellikle hurma ağacından elde edilen ürünler risklidir. Enfekte yarasaların vücut sıvılarıyla kirlenmiş hurma suyu veya hurma özü tüketildiğinde bulaş gerçekleşebilir.

#3
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Üçüncü yol ise insandan insana bulaştır. Nipah’ın insanlar arasında bulaştığı vakalar bildirilmiştir ve bu genellikle hasta bir kişiye yakın temas yoluyla olur. Bu durum, evde ya da hastanede bakım sırasında virüsle kirlenmiş vücut sıvılarıyla temas edilmesi anlamına gelebilir. Ancak bu bulaş yolunun, diğer bulaş yollarına kıyasla daha az yaygın olduğu düşünülmektedir.

#4
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Belirtiler nelerdir? Nipah virüsü enfeksiyonları hızlı gelişir. Virüs alındıktan sonra belirtilerin ortaya çıkması genellikle 4 gün ile 3 hafta arasında sürer. Bu son derece ağır bir hastalıktır. Şiddetli Nipah enfeksiyonu geçiren kişilerin yaklaşık yarısı hayatını kaybeder. Belirtilerin şiddeti değişken olabilir. COVID’de olduğu gibi zatürreye (pnömoni) yol açabilir.

#5
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Ancak en çok endişe edilen tablo nörolojik belirtilerdir; çünkü Nipah, beynin iltihaplanması anlamına gelen ensefalite neden olabilir. Beyin üzerindeki bu etkiler, ölüm oranının bu kadar yüksek olmasının başlıca nedenidir. Belirtiler şunları içerebilir: ateş, nöbetler, nefes darlığı, bilinç kaybı, şiddetli baş ağrıları, bir uzvu hareket ettirememe istemsiz, sarsıntılı hareketler, ani kişilik değişiklikleri, tuhaf davranışlar veya psikoz Alışılmadık bir şekilde, akut Nipah enfeksiyonunu atlatan bazı hastalarda yıllar sonra, hatta on yıldan daha uzun bir süre sonra, tekrarlayan ensefalit görülebilir.

#6
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Tedavi veya aşı var mı? Henüz yok. Ancak Avustralya’da m102.4 adlı bir tedavinin geliştirilmesi sürmektedir. Bu tedaviye ilişkin faz 1 klinik deneme 2020 yılında yayımlanmıştır. Faz 1 çalışmalarda, ilacın güvenli olup olmadığı ve yan etkileri değerlendirmek için sağlıklı gönüllülere verilir. Bu çalışmada, tedavinin tek dozunun katılımcılar tarafından iyi tolere edildiği görülmüştür. Dolayısıyla bu tedavinin Nipah virüsüyle enfekte kişilere fiilen yardım edebilecek şekilde kullanılmasına daha uzun bir yol vardır; ancak umut vardır. Şu anda Nipah virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmamaktadır. Teorik olarak m102.4 önleyici amaçla kullanılabilir, ancak bunu söylemek için henüz çok erkendir; şu aşamada tedavi olarak denenmektedir.

#7
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Ne kadar endişelenmeliyiz? Hindistan’daki bu Nipah salgını endişe vericidir; çünkü şu anda ne etkili bir korunma yöntemi ne de onaylanmış bir tedavi vardır ve hastalık oldukça ağır seyretmektedir. Ancak önemli bir hastalık olmasına rağmen, COVID ölçeğinde küresel bir halk sağlığı sorunu olması muhtemel değildir. Bunun nedeni, insandan insana bulaşının kolay olmaması ve başlıca bulaş yolunun gıda ve enfekte hayvanlar olmasıdır.

#8
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Halihazırda vaka bildirilen bölgelerin dışında yaşayan insanlar için risk düşüktür. Etkilenen bölgelerde bile vaka sayısı şu aşamada sınırlıdır; ancak halk sağlığı otoriteleri uygun kontrol önlemlerini almaktadır.

#9
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Vaka bildirilen bölgelere seyahat ettikten sonra hastalanırsanız, doktorunuza nerede ve ne zaman seyahat ettiğinizi mutlaka söylemelisiniz. Bu bölgelere seyahat sonrası ateş gelişirse, şu aşamada bunun Nipah’tan ziyade sıtma veya tifo gibi başka enfeksiyonlardan kaynaklanmasından çok daha fazla endişe edilir.

#10
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

#11
Foto - Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Enerji Bakanı müjdeyi verdi! Gemilerle taşınan gazın kapasitesi 200 milyon metreküpe çıkıyor
Gündem

Enerji Bakanı müjdeyi verdi! Gemilerle taşınan gazın kapasitesi 200 milyon metreküpe çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki yeni gazlaştırma kapasitesi yatırımı açıkladı.

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet işlerine olan eşsiz sadakatini ve çalışma azmini gözler ..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23