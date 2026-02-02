Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45!
Hindistan’da görülen ölümcül Nipah virüsü salgını, insanlarda @–75 arasında değişen yüksek ölüm oranı nedeniyle Asya ülkelerini alarma geçirdi. Hindistan’da ölümcül Nipah virüsünün görülmesi, insanlarda ölüm oranının @ ile u arasında olabilmesi nedeniyle Asya’daki birçok ülkeyi yüksek alarma geçirdi. Bu ay Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde en az iki kişinin Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Tayland, Malezya ve Singapur da dahil olmak üzere birçok ülke yeni tarama ve test önlemleri uygulamaya koydu.