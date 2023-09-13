Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

KARADENİZ ALEV TOPU Rus ana karası ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde şiddetli patlamalar gerçekleştiğinde, henüz Temmuz ayının ortasıydı. İlk kez Ekim 2022'de havaya uçurulan ve Ukraynalılara göre işgali sembolize eden 4 milyar dolarlık köprünün yeniden vurulmasını, yalnızca beş gün sonra büyük bir cephaneliğin yok edilmesi izledi. Patlamalar öylesine güçlüydü ki, cephaneliğin beş kilometre çevresinde yaşayan herkese tahliye emri verildi. Ukraynalılar Karadeniz'i alev topuna çeviren insansız deniz araçlarını aynı dönemde uluslararası medyaya gösterdi. 4 Ağustos'un ilk saatlerinde bu kez Rusya'nın Karadeniz'deki ana limanı Novorossiysk vuruldu. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki Novorossiysk'e kadar ulaşan insansız deniz araçları, Rus savaş gemisi Olenegorsk Gornyak'ı hedef aldı. Sabah gün ağardığında Olenegorsk Gornyak gemisi limanın açığında yan yatmış haldeydi. Novorossiysk'ten bir gün sonra hedef yine Kerç Köprüsü çevresi oldu, jet yakıtı taşıyan bir Rus bandıralı tanker Kerç Boğazı'nın 30 mil açığında vuruldu. Ukraynalılar, saldırıda 450 kilogram TNT kullanıldığını duyurdu. Ağustos ayının bitmesine iki gün kala ise, Karadeniz kıyısına konuşlandırılan Rus ordusunun en yeni radarı Prevel-E ABD'nin sağladığı HIMARS füzeleriyle imha edildi. İşgal altında tutulan Zaliznyi Limanı'nda gerçekleştirilen saldırı, Kırım Yarımadası'nın kuzeyi ile işgal altındaki Herson'un güneyi arasındaydı. Drone görüntüleri 200 milyon dolarlık son teknoloji Prevel-E radarının roket yağmuruyla kömüre döndüğünü kanıtlarken, İngiliz medyası radar kalıntısını 'Putin'in oyuncağı ateş topuna çevrildi' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.