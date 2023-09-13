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Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

2023-09-13 12:33:35
Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

Füze yağmuru gece yarısı insanları yataklarından fırlatan patlamalara yol açtı, Kilon koyundaki denizaltı ile Minsk savaş gemisinin alev alev yandığı görüntüler yayınlandı. Savaş gemisinin yolculuğunda İstanbul ve Çanakkale boğazı detayları var. Gece yarısı kulakları sağır eden patlamaları gökyüzüne yükselen alev topları izledi. Bir şehir sakini, sosyal medya hesabından "Bir uğultu sesiyle uyandım, buzdolabı diye düşündüm, sonra sanki eve yıldırım düşmüş gibi oldu" mesajını paylaştı. Sosyal medyada ardı ardına video ve fotoğraflar paylaşılırken, kısa sürede internet ve telefon hatları kesildi. Patlamalar gece yarısı 03.30 sularından 04.00'e kadar devam etti.

#1
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

Savaşın 567'inci gününde Ukraynalıların bir kez daha Karadeniz kıyısındaki Sivastopol'da konuşlu Rus donanmasını vurduğu, kısa sürede ortaya çıktı. Rusya lideri Vladimir Putin tarafından 2014 yılında el konulan Kırım Yarımadası'nın başkenti Sivastopol'daki Karadeniz filosu, bugüne kadarki en ağır saldırılardan birini yaşadı. Yaz mevsimi başında ikinci karşı taarruzu başlatan Ukrayna ordusunun ana hedeflerinden biri, Kırım Yarımadası'ndaki Rus birlikleri oldu. Güney cephesindeki Rus savunma hattını kırmayı deneyen Ukraynalılar, Karadeniz kıyısındaki Rus hedeflerine ise insansız deniz araçları ve füzelerle saldırmaya başladı.

#2
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

KARADENİZ ALEV TOPU Rus ana karası ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde şiddetli patlamalar gerçekleştiğinde, henüz Temmuz ayının ortasıydı. İlk kez Ekim 2022'de havaya uçurulan ve Ukraynalılara göre işgali sembolize eden 4 milyar dolarlık köprünün yeniden vurulmasını, yalnızca beş gün sonra büyük bir cephaneliğin yok edilmesi izledi. Patlamalar öylesine güçlüydü ki, cephaneliğin beş kilometre çevresinde yaşayan herkese tahliye emri verildi. Ukraynalılar Karadeniz'i alev topuna çeviren insansız deniz araçlarını aynı dönemde uluslararası medyaya gösterdi. 4 Ağustos'un ilk saatlerinde bu kez Rusya'nın Karadeniz'deki ana limanı Novorossiysk vuruldu. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki Novorossiysk'e kadar ulaşan insansız deniz araçları, Rus savaş gemisi Olenegorsk Gornyak'ı hedef aldı. Sabah gün ağardığında Olenegorsk Gornyak gemisi limanın açığında yan yatmış haldeydi. Novorossiysk'ten bir gün sonra hedef yine Kerç Köprüsü çevresi oldu, jet yakıtı taşıyan bir Rus bandıralı tanker Kerç Boğazı'nın 30 mil açığında vuruldu. Ukraynalılar, saldırıda 450 kilogram TNT kullanıldığını duyurdu. Ağustos ayının bitmesine iki gün kala ise, Karadeniz kıyısına konuşlandırılan Rus ordusunun en yeni radarı Prevel-E ABD'nin sağladığı HIMARS füzeleriyle imha edildi. İşgal altında tutulan Zaliznyi Limanı'nda gerçekleştirilen saldırı, Kırım Yarımadası'nın kuzeyi ile işgal altındaki Herson'un güneyi arasındaydı. Drone görüntüleri 200 milyon dolarlık son teknoloji Prevel-E radarının roket yağmuruyla kömüre döndüğünü kanıtlarken, İngiliz medyası radar kalıntısını 'Putin'in oyuncağı ateş topuna çevrildi' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

#3
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

YER SARSILDI, İNSANLAR YATAKLARINDAN FIRLADI Ukraynalılar, bu gece yarısı ise geçtiğimiz yıl da vurdukları Sivastopol'daki deniz üssünü hedef aldı. Karadeniz Filosuna ev sahipliği yapan üsteki patlamalar, kilometrelerce uzaklıktan duyuldu. Kırım'daki işgal yöneticileri, Karadeniz Filosu'nun bir füze saldırısına uğradığını duyurdu. İşgal valisi Mikhail Razvozhaev Telegram hesabından Kilen Koyu'ndaki askeri tesislerde yangın çıktığını yazdı, füze yağmurunda 24 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

#4
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

SABAHA KARŞI RESMİ AÇIKLAMA Rusya Savunma Bakanlığı ise alışılageldiği gibi sabah saatlerinde resmi bir açıklama yaptı, Sivastopol'daki deniz üssünün kruz füzeleri ve insansız deniz araçlarıyla vurulduğunu kaydetti. İki savaş gemisinin hasar aldığını belirten Savunma Bakanlığı, Ukraynalıların ateşlediği 10 kruz füzesinden yedisinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini de ekledi.

#5
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

#6
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

#7
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

#8
Foto - Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

Rob Lee ayrıca, üste bulunan Rus savaş gemisi ve denizaltılarının vurulmasının koordineli bir füze ve insansız deniz aracı saldırısıyla gerçekleştiği iddiasının da dikkate değer olduğunu yazdı.

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