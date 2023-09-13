2023-09-13 12:33:35 Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu
Füze yağmuru gece yarısı insanları yataklarından fırlatan patlamalara yol açtı, Kilon koyundaki denizaltı ile Minsk savaş gemisinin alev alev yandığı görüntüler yayınlandı. Savaş gemisinin yolculuğunda İstanbul ve Çanakkale boğazı detayları var. Gece yarısı kulakları sağır eden patlamaları gökyüzüne yükselen alev topları izledi. Bir şehir sakini, sosyal medya hesabından "Bir uğultu sesiyle uyandım, buzdolabı diye düşündüm, sonra sanki eve yıldırım düşmüş gibi oldu" mesajını paylaştı. Sosyal medyada ardı ardına video ve fotoğraflar paylaşılırken, kısa sürede internet ve telefon hatları kesildi. Patlamalar gece yarısı 03.30 sularından 04.00'e kadar devam etti.