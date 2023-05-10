Dünyada sayılı ülkeler yapabiliyordu! 157 Türk mühendis bunu da yaptı

"Bugüne kadar da bazı test ve belgelendirme işlemleri için bu araçlarımızı biz yurt dışına göndermek zorunda kalıyorduk. Aylarca sıra bekliyorduk. Yerine göre milyonlarca dolarımızı, avromuzu yurt dışına ödemek zorunda kalıyorduk. Yine hükümetimizin almış olduğu bir kararla Eskişehir'de 'URAYSİM' adlı bir test ve sertifikasyon merkezi Alpu'da oluşturuldu. Yapılarımız büyük oranda tamamlandı. İçeride kullanılacak test ve donanım cihazları geliyor, gelmeye devam edecek. Tabii bu araçlarımızın test edileceği hatlar aynı şekilde oluşturulacak. Çünkü bazı testleri hatta yapmamız gerekiyor. Bu da aslında Eskişehir'imiz açısından son derece kritik bir tesis. Sadece Türkiye'de üretilen raylı sistem araçlarına değil inşallah bizim yurt dışına gönderdiğimiz bedel ödediğimiz bu testleri, artık yurt dışından bize gelip bu merkezi kullanmak suretiyle test ve belgelendirme işlerini burada yaptırmış olacak.