Dünyada sayılı ülkeler yapabiliyordu! 157 Türk mühendis bunu da yaptı

Bunların tamamını Eskişehir'deki bu fabrikadan karşılamayı hedeflediklerine değinen Dönmez, "Bu müessese tarihi bir müessese, Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Bu şehir için çok özel anıları olan bir müessese. Bu şehirde eski adıyla TÜLOMSAŞ, yeni adıyla TÜRASAŞ'ın dokunmadığı neredeyse bir ailemiz yok. Bazen sokakta, alanda gezerken çalışanlarımıza denk geliyorum. Emekli olanlara denk geliyorum. Onlara soruyorum: Nerede çalıştınız? 'TÜRASAŞ'ta çalıştık, Oradan emekli olduk. Oranın ekmeğini yedik. Oradan kazandığımız ücretlerle çocuklarımızı okuttuk, yetiştirdik, evlendirdik.' Onun için TÜLOMSAŞ'ın eski adıyla, yeni adıyla TÜRASAŞ'ın Eskişehir'de çok nadir bulunan bir yeri var. Nadide bir konumu pozisyonu var. İnşallah bu daha da artacak." diye konuştu.