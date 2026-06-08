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#1
Foto - Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum basını Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın güney Kıbrıs’a giden uçağının Türk savaş uçakları tarafından taciz edildiği iddia etti.

#2
Foto - Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti

Bununla kalmayan Rum basını olayı daha da abartarak, ‘’Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen’in uçakları da KKTC Ercan Havaalanı kontrol kulesi tarafından taciz edildi’’ yalanını yaydı.

#3
Foto - Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti

Ancak işin aslının öyle olmadığı, Savunma Bakanları’nın uçaklarına yönelik bir taciz yapılmadığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti

Türk savaş uçaklarının, Türk sınırı içerisinde uçuşlar yaptığı belirtildi. Konuştuğum Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rumların Türk savaş uçaklarını gündeme getirme amacı peşinde koştuğunu kaydetti, ‘’Ortada bir taciz yok. Yapılan haberler yalan’’ dedi.

#5
Foto - Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti

Arıklı, ‘’Sınır ihlali yok, bir taciz yok. Bizim uçaklar kendi sınırları içerisinde görevlerini yapıyor. Rumların her zaman yaptığı gibi provokasyon haberleri bunlar’’ diye konuştu.

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