Büyük provokasyon: Türk savaş uçakları uçağımızı taciz etti
Yunan ve Rum basını, KKTC'de konuşlu durumda olan Türk savaş uçaklarını hedef almayı sürüyor. İki taraf bu kez Türk savaş uçaklarıyla ilgili skandal bir yalanı gündeme taşıdı.
Yunan ve Rum basını, KKTC'de konuşlu durumda olan Türk savaş uçaklarını hedef almayı sürüyor. İki taraf bu kez Türk savaş uçaklarıyla ilgili skandal bir yalanı gündeme taşıdı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum basını Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın güney Kıbrıs’a giden uçağının Türk savaş uçakları tarafından taciz edildiği iddia etti.
Bununla kalmayan Rum basını olayı daha da abartarak, ‘’Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen’in uçakları da KKTC Ercan Havaalanı kontrol kulesi tarafından taciz edildi’’ yalanını yaydı.
Ancak işin aslının öyle olmadığı, Savunma Bakanları’nın uçaklarına yönelik bir taciz yapılmadığı ortaya çıktı.
Türk savaş uçaklarının, Türk sınırı içerisinde uçuşlar yaptığı belirtildi. Konuştuğum Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rumların Türk savaş uçaklarını gündeme getirme amacı peşinde koştuğunu kaydetti, ‘’Ortada bir taciz yok. Yapılan haberler yalan’’ dedi.
Arıklı, ‘’Sınır ihlali yok, bir taciz yok. Bizim uçaklar kendi sınırları içerisinde görevlerini yapıyor. Rumların her zaman yaptığı gibi provokasyon haberleri bunlar’’ diye konuştu.
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