Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Halen hayvancılığın yapıldığı Gürpınar'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Geçerli Mahallesi'nde yaşayan Ömer Ertaş, 1990'lı yıllardaki göçlere değinerek, "Biz o dönem göç etmedik, hayvanlarımızı da satmadık. Norduz koyunu, sadece o dönem bizim köyde kaldı. Hayvancılığa devam ettik. Sadece bu bölgede bizim köyümüz göç etmedi. Elimizdeki koyunları satmadık. Bizim köy, Norduz koyununun neslini kurtardı. Köyümüz olmasaydı, Norduz koyunu kalmazdı. Çok şükür şimdiye kadar da korumaya devam ediyoruz. Şu an da köyde 600- 700 koyunumuz var. Kışın sadece çobanlar kalıyor. Bizler Van kent merkezine gidiyoruz. İlkbahar da köyümüze gelerek hayvancılığa devam ediyoruz" dedi.