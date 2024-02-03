  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
28
Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

2024-02-03 21:43:53
Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve nesli koruma altında olan o hayvan için köylülere seferber olmuş durumda.

#1
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Sadece Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve nesli koruma altında olan Türkiye'nin önemli gen kaynaklarından Norduz koyununun nesli, 1990'lı yıllarda bölgeden göç etmeyen Geçerli köyü halkı sayesinde yok olmaktan kurtuldu.

#2
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Geçerli'de yaşayan Ömer Ertaş, "Bizim köyümüz, aslında Norduz koyununun neslini kurtardı" dedi.

#3
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Türkiye'de en fazla küçükbaş bulunan illerden olan Van'da, özellikle Gürpınar ilçesi hayvan sayısıyla dikkat çekiyor.

#4
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

İlçedeki küçükbaşlar arasında en dikkat çekeni ise Norduz koyunu.

#5
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Dünyada sadece Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde bulunan bu koyun, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle biliniyor.

#6
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Norduz koyunu, uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruklu, siyah beyaz ve kül renkli, erkekleri boynuzlu, dişilerin ise yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir ırk olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Norduz koyunu, Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında ve nesli koruma altında bulunuyor.

#8
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Irkın eti, sütü ve diğer özellikler bakımından diğer koyunlara göre daha kaliteli verim elde ediliyor.

#9
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Bu koyunların başka özelliği de 13 kaburgasının bulunması.

#10
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

2018 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkez, Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

#11
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Nesli koruma altında olan ve Türkiye'nin de önemli gen kaynaklarından Norduz koyunu nesli ise bir köy sayesinde yok olmaktan kurtuldu.

#12
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

1990'lı yıllarda Norduz bölgesindeki birçok köyde vatandaşlar, güvenlik nedeniyle başka illere göç etti.

#13
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, ellerindeki hayvanları satıp bölgeden ayrıldı.

#14
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Bölgedeki göçlerle, Norduz koyununun nesli de tehlikeye girdi.

#15
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Geçerli köyünde yaşayanlar, bölgeden ayrılmadı ve koyunlarını da satmadı.

#16
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Bölgede sayısı fazla olan ancak göç sırasında satılan Norduz koyununun nesli, göç etmeyen tek köy olan Geçerli halkı sayesinde korundu.

#17
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

2007 yılında ise Norduz koyunu neslinin korunması için çalışmalar da büyükşehir yasasıyla mahalle olan Geçerli'den başlatıldı.

#18
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Halen hayvancılığın yapıldığı Gürpınar'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Geçerli Mahallesi'nde yaşayan Ömer Ertaş, 1990'lı yıllardaki göçlere değinerek, "Biz o dönem göç etmedik, hayvanlarımızı da satmadık. Norduz koyunu, sadece o dönem bizim köyde kaldı. Hayvancılığa devam ettik. Sadece bu bölgede bizim köyümüz göç etmedi. Elimizdeki koyunları satmadık. Bizim köy, Norduz koyununun neslini kurtardı. Köyümüz olmasaydı, Norduz koyunu kalmazdı. Çok şükür şimdiye kadar da korumaya devam ediyoruz. Şu an da köyde 600- 700 koyunumuz var. Kışın sadece çobanlar kalıyor. Bizler Van kent merkezine gidiyoruz. İlkbahar da köyümüze gelerek hayvancılığa devam ediyoruz" dedi.

#19
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, Geçerli Mahallesi'nin değerini vurgulayarak, "Eğer Geçerli Mahallesi olmasaydı belki bugün biz Norduz koyunu ırkından bahsetmemiş olacaktık. Geçerli Mahallesi Norduz koyunu ırkının bugüne kadar gelmesinde en büyük öncülerden birisi diyebiliriz. Dolayısıyla proje buradan başlatıldı. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçemizde yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvanımız var. Bunun yaklaşık 250 bini Norduz bölgemizde bulunmaktadır. Bu 250 bin hayvanın 18-20 adedinin saf Norduz koyunu ırkının olduğunu düşünmekteyiz. Gen kaynaklarını koruma adına işletmelerdeki hayvan sayısını arttırarak üreticinin para kazanmasını sağlamak, bunun dışında Norduz koyunu etine coğrafi işaret kazandırmayı hedefliyoruz. Son yıllarda değeri giderek azalan yün yaprağının da işlenmesi ile alakalı projeler geliştirerek üreticiyi kırsalda, kendinin daha önceden bildiği işi terk etmesinin önüne geçmek adına önlemler almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

#20
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Van Gölü ve Zap Havzası'nı içeren bölgeden sorumlu olarak Van'da kurulan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu ırkın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için çeşitli projeler yürütüyor.

#21
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Bu yıl başlatılan 2 proje kapsamında, Norduz bölgesindeki 26 mahalledeki koyunlar, ekipler tarafından tek tek kontrol edilip, en saf Norduz koyunları tespit ediliyor ve yetiştiren çiftçilere de destek sağlanıyor.

#22
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Bölgede sayı tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdal Orman, çiftçilerle görüşülüp, belirlenen Norduz koyunlarının diğer sürülerden ayrı tutulmasını istediklerini kaydederek, "Bu projelerle Norduz koyununu koruma altına alma, dünyaya tanıtma ve neslinin tüm özellikleri ile birlikte muhafaza edilmesi sağlanacak" dedi.

#23
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Erdal Orman, Van, Muş, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerini içine alan bölgede yeni kurulan enstitünün ilk amaçlarından birinin, bu bölgeye has bitki ve hayvan genetik kaynaklarının korunması ve neslinin devamının sağlanması olduğunu söyledi.

#24
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Ülkedeki küçükbaş hayvancılığının merkezi konumundaki Van'ın aynı zamanda meraların varlığının da önemli olduğuna dikkat çeken Orman, "Bu yörenin geniş mera olanakları, farklı bitki türleri ve farklı yükseklikteki yaylaları farklı koyun varyantlarının burada uyum sağlamasına, yayılmasına sebep olmuş. Norduz koyunu da bunlardan biri. Akkaraman varyantı olarak bilinen Norduz koyunu, bu bölgeye has bir koyun. Yeni kurulan enstitümüzle yeni 2, daha önce yürütülen 1 proje ile Norduz koyunu koruma altına almıştır" dedi.

#25
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Erdal, 'Yerli Genetik Kaynaklarımızın Yetiştirici Elinde Korunması ve Sürdürülebilirliği' adlı projenin olduğunu belirterek, "Bu proje kapsamında Norduz bölgesinde Norduz koyununun özelliklerini taşıyan koyunlar öncelikle tespit ediliyor. Daha sonra teşvik amaçlı belli sayıda hayvanlar için destekleme ödemesi yapılıyor. Bir taahhütnameyle bu proje sürdürülüyor. Buna göre sürü sahibi veya yetiştirici bu Norduz koyunu sürüsünü ayırıyor ve 5 yıl boyunca satmıyor. Böylelikle bu koyun türü kendi merasında kendi ortamında korumaya alınmış oluyor. Yani 'Yerli Genetik Kaynaklarımızın Yetiştirici Elinde Korunması ve Sürdürülebilirliği', 'Norduz Koyununun Fiziksel Özelliklerinin Tanımlanması, Süt Verimi ve Bileşenlerine Etkisi' ve 'Norduz Koyununun Kontrollü Şartlarda Muhafazası' adlı 3 proje ile Norduz koyununu koruma altına alma, dünyaya tanıtma neslinin tüm özellikleri ile birlikte muhafaza edilmesi sağlanacak" diye konuştu.

#26
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Norduz bölgesindeki Oğuldam Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Alıcı ise çok uzun yıllardır hayvancılık yaptıklarını ve üreticilerin Norduz koyununa sahip çıktıklarını söyledi.

#27
Foto - Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Köylü bunun için büyükşehirlere gitmekten vazgeçti

Alıcı, İl ve İlçe Tarım müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların önemine değinerek, "Bu çalışmaların verimli olabilmesi için üreticilerin çok daha fazla desteklenmesi lazım. Buradaki çiftçiler desteklenirse çiftçi hayvanına, köyüne sahip çıkar ve köylü istediği verimi aldıkça köyde kalma süresi daha uzar. Yoksa köylerimiz boşalıyor" diye konuştu.

Nagehan, Rasim'i neden boşadığını açıkladı
Gündem

Nagehan, Rasim'i neden boşadığını açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, neden boşandıklarına ilişkin açıklama yaptı.
Oruç sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Ümit Özat kime oy vereceğini açıkladı
Gündem

Oruç sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Ümit Özat kime oy vereceğini açıkladı

Oruç karşıtı sözleriyle tanınan yorumcu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı..
Taleplere yetişemiyorlar! Ülkenin dört bir yanına gönderilen ekmeğin sırrı
Yaşam

Taleplere yetişemiyorlar! Ülkenin dört bir yanına gönderilen ekmeğin sırrı

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Nezaket Ergüt, bilinen bin yıllık usullerle pişirilen köy sac ekmeğini ticarileştirmeyi başardı. ..
İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı
Gündem

İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı

Beklenen ABD misillemesi gece yarısı gerçekleşti, 10 bin km aralıksız uçan B-1B uçaklarının da katıldığı bombardıman iki ülkedeki İran hedef..
İyi Parti’de Ekrem sancısı! İki isim daha 'İstanbul İttifakı' vurgusu yaparak istifa etti
Gündem

İyi Parti’de Ekrem sancısı! İki isim daha 'İstanbul İttifakı' vurgusu yaparak istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Hür ve müstakil” ifadeleriyle tarif ettiği herkesten ayrı siyaset yapma kararının ardından partide..
Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!
Siyaset

Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, özellikle İstanbul’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. SuperHaber’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23