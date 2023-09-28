2023-09-28 11:55:35 Dünyada en çok tüketen ülkeyiz! Dikkat bu gıdalardan uzak durun
Ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunan kalp ve damar hastalıkları, bazı risk faktörlerine göre hareket edince önlenebiliyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizin koruyucu olduğu bilinirken; tuz tüketiminin azaltılmasına da önem vermek gerekiyor. Çünkü fazla tuz tüketimi yüksek tansiyon ve kalp yetersizliği ihtimalini artırıyor. Prof. Dr. Aydın Yıldırım, “Dünya Kalp Günü” nedeniyle kalp ve damar hastalıklarını önleme konusunda neler yapılabileceği hakkında bilgi verdi.