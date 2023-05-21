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Teknoloji-Bilişim
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Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

2023-05-21 20:07:18
Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

Dünyada en çok satılan 5 cep telefonunu sizler için listeledik. Zirve hiç değişmedi.

#1
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

İlk cep telefonunun 1973 yılında Martin Cooper tarafından icat edilmesiyle birlikte telefon devrimi başladı. Artık evlerimizin başköşesinde duran dev gibi telefonlar yerine cebimize sığan küçük cihazları kullanmaya başladık. İşte sizler için dünyanın gelmiş geçmiş en çok satılan 5 cep telefonunu listeledik. İşte dünyanın en çok satılan cep telefonları…

#2
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-1- Nokia 1100 – 250 milyon adet- Muhtemelen bir dönem anneniz, babanız veya siz bu telefonu kullandınız. Özellikle Türkiye’de birçok kişinin elinden geçen Nokia 1100 renkli kasaları ve yumuşak tuş takımı ile öne çıkıyordu. Dönem telefonlarına kıyasla uygun fiyatlı oluşu ile de birçok kişinin ilk telefonu olma şerefine erişti. Nokia 1100 çıktığı dönemden bugüne 250 milyon adet satıldı.

#3
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-2- Nokia 1110 – 248 milyon- Listenin ikinci sırasında da eski kral Nokia var. Nokia rekora koştuğu 1100 modelinin ardından 1110 modelini piyasaya sürdü aslında. Tasarım, boyut, renkler vb. konusunda çokta farklı özellikleri yoktu 1110 modelinin. Fakat yenilenmiş menü tasarımları ile kullanıcılarını kendine çekmeyi başarmıştı. 1100 modelinin sahip olduğu rekoru 2 milyon adetle kaçıran 1110 toplamda 248 milyon adet sattı.

#4
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-3- iPhone 6 – 224 milyon- Listenin 3. sırasındaysa bir Apple modeli yer alıyor. Apple markasının telefonlar konusundaki bir devrimini, kilometre taşını ifade eden iPhone 6 listenin 3. sırasında yer alıyor. Çıktığı dönemi hatırlayanlar olacaktır. O dönemlerde telefon hem ülkemiz hem de dünya genelinde bu kadar pahalı bir teknolojik alet değildi. Bu yüzden Apple’ın amiral gemisi telefonuna ulaşmak çokta zor değildi. iPhone 6 hala ikinci el telefon satışlarında piyasası koruyan bir ürün. Toplamda 224 milyon adet sattı.

#5
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-4- Nokia 105 – 200 milyon- Nokia 105 modelinin ilk versiyonu 200 milyon adet satışla listenin 4. sırasında yer alıyor. 2013 yılında piyasaya sürülen Nokia 105 “akıllı telefon mu yoksa eski usul tuşlu telefon mu?” sorularında tuşlu telefonu tercih eden kısım için piyasadaydı. Renkli ekranı, renkli kasa seçenekleri ve kolay kullanılabilen kasa tasarımı sayesinde birçok insanın tercihi oldu. Nokia 105 200 milyon adet satıldı.

#6
Foto - Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-5- iPhone 6s – 174 milyon- 5. sıradaysa yine bir Apple modeli var. Ailenini S versiyonu olarak piyasaya sürülen iPhone 6s, iPhone 6 modelinin izinden giderek listede kendine yer buluyor. iPhone 6 satışlarındaki başarının iPhone 6s satışlarına da yansımasıyla birlikte 6s 174 milyon adet satarak listede 5. sıradan kendine yer buldu.

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