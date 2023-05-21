Dünyada en çok satılan 5 cep telefonu! Zirve hiç değişmiyor

-3- iPhone 6 – 224 milyon- Listenin 3. sırasındaysa bir Apple modeli yer alıyor. Apple markasının telefonlar konusundaki bir devrimini, kilometre taşını ifade eden iPhone 6 listenin 3. sırasında yer alıyor. Çıktığı dönemi hatırlayanlar olacaktır. O dönemlerde telefon hem ülkemiz hem de dünya genelinde bu kadar pahalı bir teknolojik alet değildi. Bu yüzden Apple’ın amiral gemisi telefonuna ulaşmak çokta zor değildi. iPhone 6 hala ikinci el telefon satışlarında piyasası koruyan bir ürün. Toplamda 224 milyon adet sattı.