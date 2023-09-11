Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya, siyah beyazlı kulübün sponsorluk anlaşması süreciyle ilgili merak edilenleri cevapladı.
Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çetinsaya, "Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptık.
Gazprom ile son noktaya geldik. Rusya'da siyasi bir kriz var. Gazprom da bir devlet şirketi.
Görüşmeler Aralık 2022'de başladı. Tek amacım vardı; 'En fazla biz aldık' demekti. Nasip, kısmet diyeceğiz." diye konuştu.
Sponsorlukla ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Serhan Çetinsaya, "Gazprom ile görüşmeler devam ediyor, tıkanmadı.
Bugün Rusya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan gelecek bir haber var. Lakin ben sürecin çok sağlıklı bir vaziyette ilerleyebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23