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Spor
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Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

2023-09-11 16:42:51
Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

#1
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya, siyah beyazlı kulübün sponsorluk anlaşması süreciyle ilgili merak edilenleri cevapladı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çetinsaya, "Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptık.

#3
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Gazprom ile son noktaya geldik. Rusya'da siyasi bir kriz var. Gazprom da bir devlet şirketi.

#4
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Görüşmeler Aralık 2022'de başladı. Tek amacım vardı; 'En fazla biz aldık' demekti. Nasip, kısmet diyeceğiz." diye konuştu.

#5
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Sponsorlukla ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Serhan Çetinsaya, "Gazprom ile görüşmeler devam ediyor, tıkanmadı.

#6
Foto - Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Bugün Rusya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan gelecek bir haber var. Lakin ben sürecin çok sağlıklı bir vaziyette ilerleyebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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