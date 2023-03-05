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Aktüel
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Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

2023-03-05 12:04:33
Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Dünya çapında dünyaca ünlü milyarderler, ünlü isimler dünyaca ünlü ressamlardan paha biçilmez eserlerin peşinde! Duyan, gören akın ediyor. Osmanlı Döneminde yapılmış göz alıcı tablolar. Osmanlı'nın görkemli medeniyetini gözler önüne seren, kudretini ve ihtişamını dünyaya tanıtmasını sağlayan sanat eserlerinin birçoğu günümüzde de paha biçilemez değerde. İşte dönemin önde gelen ressamlarının ünlü tabloları…

#1
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

İnsanoğlunun ilk var olma süreçlerine baktığımızda ne zaman ve nasıl konuşmanın başladığını net bir şekilde bilmediğimiz gibi sanatın kökeni de aydınlatılabilmiş değil. Yaşamın devamı için sanat şart değil ama sanatsız yaşamış bir toplumda yok. Öyle ki ilk sanat eserleri duvarlara çizilmiş resimler ve yontulardan oluşmuş. Sanatı bu kadar önemli kılan ise toplumların bakış açısı olmuştur. Osmanlı Döneminde de kültür ve sanata oldukça fazla değer verişmiştir. Osmanlı'nın görkemli medeniyetini gözler önüne seren, kudretini ve ihtişamını dünyaya tanıtmasını sağlayan sanat eserlerinin birçoğu günümüzde ne altın ne dolar nede elmas paha biçilemez değerde.

#2
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Fatih'in Gemilerin Karadan Yürütülmesi Emri - Hasan Rıza- Osmanlı Dönemi'ne ait en ünlü tablolardan olan ve uzun yıllar İtalyan ressam Fausto Zonaro tarafından yapıldığı düşünülen Fatih'in gemilerin karadan yürütülme emrini gösteren tablo aslında Balkan Savaşlarından sonra şehit olan Hasan Rıza tarafından resmedilmiş. Fausto Zonaro tarafından ise kopyalanmış. Ressam genellikle savaş kompozisyonları ile portreler çalışmış ve Edirne'nin işgali sırasında atölyesinde şehit edilmiş. Bu ünlü eser şu an Dolmabahçe Sarayı'nda sergileniyor.

#3
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Fatih’in İstanbul'a Girişi - Hasan Rıza - Uzun yıllar Zonaro imzalı olduğu düşünülen eserlerden bir diğeri olan Fatih'in İstanbul'a giriş tablosu da aslında Hasan Rıza'ya ait. 90'lı yıllardan beri tabloların asıl ressamının Zonaro olmadığı iddiaları olmasına rağmen kesin kanıt 2000'lerde bulundu. Hasan Rıza'nın bu tabloda kendini Fatih'in yanındaki yeniçeri olarak resmettiği düşünülüyor ve eser günümüzde Dolmabahçe Sarayı'nda sergileniyor.

#4
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Zigetvar Kuşatması - Johann Peter Krafft - Avusturyalı ressam Krafft tarafından 1825 yılında yapılan eser, 1566 yılında gerçekleşen Zigetvar Kalesi kuşatmasını konu alıyor ve Macar Ulusal Galerisi'nde sergileniyor. Neoklasik yapıdaki tablo Osmanlı tarafından yapılan kuşatma sırasında hayatını kaybeden Macar lideri Zrinski'ye adanmış.

#5
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Satranç Oynayan İki Adam - Osman Hamdi Bey - Osmanlı Döneminin en ünlü ressamlarından olan Osman Hamdi Bey, aynı zamanda ilk Türk arkeolog ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Sanatçının resmettiği bu ünlü eser Osmanlı'daki çeşitli meslek ve görev gruplarını ele alarak gündelik hayatı anlatıyor. Osmanlı için büyük önemi olan ahilerin özellikle zanaat hayatını organize edişlerini, çalışkan ve yardımsever olduklarını gösteriyor. Osmanlı'yı 'aydın' olarak simgeleyen eser aynı zamanda sosyal mekanların mimari güzelliğini de vurguluyor.

#6
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

III. Selim'in Bayram Töreni - Konstantin Kapıdağlı - 19. yüzyılda yaşayan Rum asıllı Osmanlı ressamının fırçasından çıkan bu eser 1789 yılında yapılmış. Dönemin padişahı III. Selim, Kapıdağlı'nın kendisini ziyarete gelen sultanları resmetmesini istemiş. Kapıdağlı daha sonra III. Selim'in portresini de yapmış. Dönemin önemli tasvirlerinden olan bu ünlü eser günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Öğle Yemeği - John Frederick Lewis - habertürk'te aktarılan haberde: Doğu ve Akdeniz manzaraları ile ünlü olan İngiliz oryantalist ressamı Frederic Lewis, bu eserinde öğle yemeği yiyen bir Osmanlı ahalisini anlatmış. Eserde medreselerin günlük hayatta önemli bir buluşma noktası olduğu ve esnafın yiyeceklerini evden sefer tası içinde getirerek sofra kurduğu bir kare ele alınmış durumda. Herkesin önüne ne konursa yediği, paylaşmayı ve şükretmeyi bildiği vurgusu yapan eser 1875 yılında yapılmış, şu an ise Londra'daki Owen Edgar Galerisi'nde sergileniyor.

#7
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Damat İbrahim Paşa'nın Takdimi - Jean-Baptiste Vanmour- İstanbul'daki Osmanlı yaşamının en önemli görsel belgeleyicilerinden olan Fransız ressam Vanmour, Osmanlı başkentinde 38 yıl kalarak dönemin klasiklerine şahitlik etmiş. Eserlerinde dönem olaylarını, kostümlerini, insanlarını ve manzaralarını betimleyen ressam; 1724 tarihinde resmettiği bu tabloda, Damat İbrahim Paşa'nın büyükelçileri III. Ahmed'e takdim edişini anlatıyor. Osmanlı'nın Lale Devri'ni gözler önüne seren bu eser, Fransa'daki Bordeaux Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor.

#8
Foto - Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

Fatih Sultan Mehmet, ordusuyla İstanbul'u fethe giderken - Fausto Zonaro Fausto Zonaro'nun ellerinden çıkan bir tablo. İstanbul'a büyük bir topla yaklaşan Osmanlı ordusunu resmeden sanatçının bu eseri de Dolmabahçe Sarayı koleksiyonundadır.

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