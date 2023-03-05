Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez

İnsanoğlunun ilk var olma süreçlerine baktığımızda ne zaman ve nasıl konuşmanın başladığını net bir şekilde bilmediğimiz gibi sanatın kökeni de aydınlatılabilmiş değil. Yaşamın devamı için sanat şart değil ama sanatsız yaşamış bir toplumda yok. Öyle ki ilk sanat eserleri duvarlara çizilmiş resimler ve yontulardan oluşmuş. Sanatı bu kadar önemli kılan ise toplumların bakış açısı olmuştur. Osmanlı Döneminde de kültür ve sanata oldukça fazla değer verişmiştir. Osmanlı'nın görkemli medeniyetini gözler önüne seren, kudretini ve ihtişamını dünyaya tanıtmasını sağlayan sanat eserlerinin birçoğu günümüzde ne altın ne dolar nede elmas paha biçilemez değerde.