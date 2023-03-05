2023-03-05 12:04:33 Dünyaca ünlü milyarderler bu eserlerin peşinde! Osmanlı Dönemine ait müthiş, altın değerinde tablolar! Paha biçilmez
Dünya çapında dünyaca ünlü milyarderler, ünlü isimler dünyaca ünlü ressamlardan paha biçilmez eserlerin peşinde! Duyan, gören akın ediyor. Osmanlı Döneminde yapılmış göz alıcı tablolar. Osmanlı'nın görkemli medeniyetini gözler önüne seren, kudretini ve ihtişamını dünyaya tanıtmasını sağlayan sanat eserlerinin birçoğu günümüzde de paha biçilemez değerde. İşte dönemin önde gelen ressamlarının ünlü tabloları…