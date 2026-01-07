  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Son dönemlerin favori yatırım aracı haline gelen gümüşle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gramı 111 lira olan gümüşle ilgili HSBC'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Bankanın ons gümüş tahmini yatırımcıları heyecanlandırdı. 79 bin dolarda seyreden ons gümüş için 65 dolar tahmini yapıldı.

#1
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

HSBC, gümüş fiyat tahminlerini tüm dönemler için yukarı yönlü revize etti. Banka, fiziksel piyasadaki sürekli sıkılık, güçlü yatırımcı talebi ve destekleyici makro ortamın, talebin bazı kısımları yumuşasa bile 2026’da gümüşe destek sağlamaya devam edeceğini savunuyor.

#2
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Banka artık gümüşün 2026’da ons başına ortalama 68,25 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Bu rakam, önceki 44,50 dolarlık tahminden yüksek. 2027 için ise ortalama 57,00 dolar öngörüyor.

#3
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Gümüş, Aralık 2025’te düşük işlem hacmi koşullarında ons başına 83,60 dolar ile rekor seviyeye yükseldi ve ardından geri çekildi. Altın destekleyici olmaya devam ederken, HSBC analisti James Steel, gümüşün artık öncelikle altın tarafından yönlendirilmediğini vurguluyor.

#4
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Bunun yerine, Londra piyasasındaki sıkılık ve CME vadeli işlemlerindeki aşırı backwardation (yakın vadeli kontratların uzun vadelilerden daha pahalı olması), teslim edilebilir metal kıtlığının devam ettiğini gösteriyor. Steel, bu durumun "muhtemelen 2026’nın ilerleyen dönemlerine kadar çözülmeyeceğini" belirtiyor. ABD’nin ticaret önlemleri konusundaki politika belirsizliği ve gümüşün 232. Bölüm kapsamında kritik mineraller listesine dahil edilmesi, metalin New York’ta tutulmasına ve bölgesel sıkılığın uzamasına yardımcı oldu.

#5
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Steel, fiyatları "temelde aşırı değerli" olarak görüyor ancak yakın vadeli sıkılık devam ettiği sürece "muhtemel yukarı yönlü sıçramalarla" birlikte oynaklığın sürmesini bekliyor. Analist, 2026 yılında ons başına yaklaşık 88-58 dolar arasında geniş bir işlem aralığı öngörüyor. Fiyat düşüşlerinin, arz koşullarının iyileşmesiyle yılın ikinci yarısında daha olası olduğunu tahmin ediyor. HSBC’nin 2026 sonu ve 2027 sonu fiyat tahminleri sırasıyla ons başına 62 ve 55 dolar seviyesinde bulunuyor.

#6
Foto - Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Talep konusunda analist, yüksek fiyatların ikame, tasarruf ve tasarım değişikliklerini teşvik etmesiyle endüstriyel tüketimin daha da zayıflamasını bekliyor. Mücevher talebinin ise altından çapraz alımlara rağmen özellikle savunmasız olduğu görülüyor. Buna karşılık, yatırım talebi kilit bir destek olmaya devam ediyor. ETF varlıkları 2025’te keskin bir şekilde yükseldi ve 2020’den bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti. Steel, ETF birikiminin 2026’nın ilk yarısında, yılın ilerleyen dönemlerinde hız kesilse bile pozitif kalmaya devam etmesini bekliyor. Kurumsal yatırımcılardan büyük külçe talebinin de artması beklenirken, madeni para ve küçük külçe talebinin fiyat direnci nedeniyle sadece ılımlı bir şekilde toparlanabileceği öngörülüyor. Arz tarafında ise hem maden üretiminin hem de geri dönüşümün artması bekleniyor. Steel, küresel gümüş açığının 2026’da 2025’teki yaklaşık 230 milyon ons seviyesinden yaklaşık 140 milyon onsa daralmasını öngörüyor. 2027’de ise daha fazla daralma bekleniyor. Buna rağmen, Steel ılımlı açıkların, zayıf doların ve devam eden jeopolitik ve politika belirsizliğinin, gümüş fiyatlarını düşüşlerde desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyüke..
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi F..
İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"
Dünya

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

İran medyası, ülkeye yönelik Amerikan askeri operasyonunun başarısız olduğunu ve askerlerin "ağlayarak" geri çekildiğini yeniden dolaşıma so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23