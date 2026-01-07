Dünyaca ünlü banka altın yerine bu kez gümüş tahminini duyurdu

Talep konusunda analist, yüksek fiyatların ikame, tasarruf ve tasarım değişikliklerini teşvik etmesiyle endüstriyel tüketimin daha da zayıflamasını bekliyor. Mücevher talebinin ise altından çapraz alımlara rağmen özellikle savunmasız olduğu görülüyor. Buna karşılık, yatırım talebi kilit bir destek olmaya devam ediyor. ETF varlıkları 2025’te keskin bir şekilde yükseldi ve 2020’den bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti. Steel, ETF birikiminin 2026’nın ilk yarısında, yılın ilerleyen dönemlerinde hız kesilse bile pozitif kalmaya devam etmesini bekliyor. Kurumsal yatırımcılardan büyük külçe talebinin de artması beklenirken, madeni para ve küçük külçe talebinin fiyat direnci nedeniyle sadece ılımlı bir şekilde toparlanabileceği öngörülüyor. Arz tarafında ise hem maden üretiminin hem de geri dönüşümün artması bekleniyor. Steel, küresel gümüş açığının 2026’da 2025’teki yaklaşık 230 milyon ons seviyesinden yaklaşık 140 milyon onsa daralmasını öngörüyor. 2027’de ise daha fazla daralma bekleniyor. Buna rağmen, Steel ılımlı açıkların, zayıf doların ve devam eden jeopolitik ve politika belirsizliğinin, gümüş fiyatlarını düşüşlerde desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.