Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

Türk otomotiv sektörü ihracatı 11 ayda 4 milyar 422 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

#1
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemindeki otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 37 milyar 764 milyon 784 bin dolara yükseldi. Geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla rekor kıran otomotiv sektörü, bu sene 11 ayda bu rakamı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

#2
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

OTOMOTİV, İHRACATTA İLK SIRADA Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer almaya devam eden otomotiv sektörü, 2022 hariç son 20 yılda 19'uncu kez ihracat lideri olmaya hazırlanıyor. Ocak-kasım döneminde 200'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, Türkiye'nin ihracatından yüzde 15,3 pay aldı.

#3
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

ALT SEKTÖRLERDE DE REKORLAR KIRILDI Otomotiv sektörünün lokomotifi olan "tedarik sanayi" ihracatı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1'lik artışla 13 milyar 742 milyon dolardan 14 milyar 444 milyon dolara çıktı. Geçen yıl 14 milyar 879 milyon dolarlık dış satımla ihracat rekoru kıran tedarik sanayisinin aralık ayı ihracatıyla bu rekoru geçmesi bekleniyor.

#4
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

BİNEK OTOMOTİV İHRACATINDAN REKOR BEKLENTİSİ En yüksek dış satımını 12 milyar 383 milyon dolarla 2018 yılında gerçekleştiren binek otomobil sektörünün aralık ayında 691 milyon dolardan fazla ihracat yapması halinde rekor kırması öngörülüyor.

#5
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

"Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 4 milyar 974 milyon dolardan 6 milyar 492 milyon dolara çıktı. Geçen yıl gerçekleştirdiği 5 milyar 577 milyon dolarla en yüksek ihracat rakamını ekim ayı itibarıyla kıran hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan sektör, rekor kırmaya devam ediyor. Ocak-kasım döneminde "otobüs, minibüs ve midibüs" ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk yükselişle 2 milyar 311 milyon dolardan 2 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Sektör temsilcileri, 2024'ün tamamında gerçekleştirilen 2 milyar 568 milyon 154 bin dolarlık rekor ihracatı bu senenin 10 ayında geçerek başarı grafiğini yukarılara doğru taşıyor.

#6
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

"Çekiciler", "özel amaçlı motorlu taşıtlar", "demir yolu taşıtları" gibi diğer alt başlıkları içinde barındıran "diğer" kategorisinde ise 11 aylık dönemde 2 milyar 151 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. ALMANYA'YA İHRACAT 6,1 MİLYAR DOLARI AŞTI Bu yılın ocak-kasım döneminde en çok ihracat, ana pazar Almanya'ya yapıldı. Geçen yılın 11 ayında 4 milyar 422 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapılan Almanya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 39'luk artışla 6 milyar 143 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

#7
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

İkinci sıradaki Fransa'ya 11 ayda otomotiv ihracatı, yüzde 15 yükselişle 3 milyar 822 milyon dolardan 4 milyar 398 milyon dolara çıktı. Birleşik Krallık'a ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 2'lik artışla 3 milyar 778 milyon dolardan 3 milyar 853 milyon dolara ulaştı.

#8
Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

Ocak-kasım döneminde İspanya 3 milyar 166 milyon dolarla dördüncü, İtalya ise 3 milyar 24 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapılan beşinci ülke oldu./ kaynak: ensonhaber

