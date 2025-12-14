Yeni ihracat rekoru kırıldı! Avrupa ülkesi ilk sırada yer aldı!

"Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 4 milyar 974 milyon dolardan 6 milyar 492 milyon dolara çıktı. Geçen yıl gerçekleştirdiği 5 milyar 577 milyon dolarla en yüksek ihracat rakamını ekim ayı itibarıyla kıran hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan sektör, rekor kırmaya devam ediyor. Ocak-kasım döneminde "otobüs, minibüs ve midibüs" ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk yükselişle 2 milyar 311 milyon dolardan 2 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Sektör temsilcileri, 2024'ün tamamında gerçekleştirilen 2 milyar 568 milyon 154 bin dolarlık rekor ihracatı bu senenin 10 ayında geçerek başarı grafiğini yukarılara doğru taşıyor.