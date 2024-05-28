Dünya 'yok artık' diyecek! Türkiye ZAHA, Kaplan, Kunduz ve Korkut'u sahaya sürdü

Bu nedenle, bu araçların nehrin diğer tarafına nakliyesi zaruridir. Ancak nakliye gereksinimi, operasyonun esnekliğini ve başarı şansını azaltmakta, aynı zamanda da hareketin süresini etkilemektedir. Standart iş makinelerinin kullanımı ile ilgili diğer bir kısıt ise, çoğunlukla bu araçların harekât bölgesine nakliyesi için diğer taşıyıcı araçlara gerek duyulmasıdır. KUNDUZ, standart iş makinelerinden farklı olarak, gerektiği durumlarda ağırlığını artırarak iş yapabilme kapasitesini yükseltmek için, balast haznesine toprak zeminden balast alma yeteneğine sahiptir.