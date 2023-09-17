2023-09-17 10:55:36 Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz
Dünya üzerindeki tehlikeli canlılardan biri olan hayvanın böylesine ilk defa rastlandı. Araştırmacılar yüzünü görünce dehşete düştü. Gerçek olacağına inanamayanlar fotoğraflarına bakakaldı. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen timsahın ağzının yarısı yoktu. Onu bulan uzmanlar, bir tekne tarafından hale gelmiş olabileceğine ve hayvanın yaklaşık 6 aydır bu şekilde yaşadığını düşündüklerini söyledi.