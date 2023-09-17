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Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

2023-09-17 10:55:36
Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Dünya üzerindeki tehlikeli canlılardan biri olan hayvanın böylesine ilk defa rastlandı. Araştırmacılar yüzünü görünce dehşete düştü. Gerçek olacağına inanamayanlar fotoğraflarına bakakaldı. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen timsahın ağzının yarısı yoktu. Onu bulan uzmanlar, bir tekne tarafından hale gelmiş olabileceğine ve hayvanın yaklaşık 6 aydır bu şekilde yaşadığını düşündüklerini söyledi.

#1
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Dünya üzerindeki en tehlikeli canlılardan biri olan timsah, öyle bir şekilde bulundu ki, görenler şaşkına döndü. Florida'daki yaban hayatı kurtarıcıları, şu anda bakımları altında olan yarım ağızlı bir timsah için isim önerileri istiyor. Ulusal manşetlere çıkan yaralı hayvan, Gatorland Orlando'da yeni bir yuva buldu. 

#2
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Gatorland'dan Savannah Boan FOX 35'e "Zor zamanlar geçirmiş gibi görünüyor. Onu yakalayan tuzakçı aslında Jerry adında bir beyefendiydi. Jerry de onu bir pervanenin yakaladığını düşünebileceğini söyledi." dedi. Timsah, yerel sakin Eustacia Kanter'in onu Sanford'da fark etmesinden sonra haftalarca yetkililer tarafından yakalanmaktan kaçındı.

#3
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

FOX 35'e konuşan Kanter, "İlk başta beynim üst çenesinin tamamının eksik olduğunu idrak edemedi. Anladığımda onun için çok kötü hissettim ve cep telefonum yanımda durarak çekebildiğim kadar güzel bir fotoğraf çektim. Bunu paylaşabileceğim ve yardım bulmaya çalışabileceğim bir mesafe." dedi.

#4
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Kanter, timsahın bulunmasına ve kurtarılmasına yardımcı olacakları umuduyla Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ve kar amacı gütmeyen bir çevre koruma kuruluşuyla temasa geçti. Timsahın 4 ila 5 yaşlarında olduğu ve bir süre diğer hayvanlardan uzaktayken özel bir diyetle besleneceği belirtildi. Gatorland, en az altı ay boyunca çenesinin yarısı olmadan vahşi doğada yaşadığına ve muhtemelen salyangoz ve kurbağa yediğine inanıyor.

#5
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Timsah, bir teknenin motor pervanesiyle karşılaştıktan sonra kendine özgü fiziksel durumuna gelmiş olabilir.  Boan, antik türler hakkında "Timsahlar ve timsahlar hayatta kalmayı başaran muhteşem canlılar. Neredeyse her şeyden sağ çıkabilirler." dedi. İsimsiz timsah eninde sonunda parktaki diğer timsahlarla birlikte tutulacak.

#6
Foto - Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Boan, "Biraz sıska ama oldukça sağlıklı ve enerjik görünüyor. Onu iyileştireceğiz, veterinerimize bir göz attıracağız ve harika olacak." dedi. Eşsiz görünümlü timsah için isim önerileri olanların parkın sosyal medyasına katılması gerekiyor. 

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