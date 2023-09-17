Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

Kanter, timsahın bulunmasına ve kurtarılmasına yardımcı olacakları umuduyla Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ve kar amacı gütmeyen bir çevre koruma kuruluşuyla temasa geçti. Timsahın 4 ila 5 yaşlarında olduğu ve bir süre diğer hayvanlardan uzaktayken özel bir diyetle besleneceği belirtildi. Gatorland, en az altı ay boyunca çenesinin yarısı olmadan vahşi doğada yaşadığına ve muhtemelen salyangoz ve kurbağa yediğine inanıyor.