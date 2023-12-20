Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

YILAN ADASI Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri Brezilya açıklarında bulunan Yılan Adası'dır. Ada, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olan altın mızrakbaş da dahil olmak üzere binlerce zehirli yılana ev sahipliği yapmaktadır. Brezilya hükümeti hem yılanları hem de insanları korumak amacıyla adayı ziyaretçilere yasak ilan etmiştir. Bir bilim insanın dediği gibi “Yılan Adası'ndaysanız ölümden asla üç adımdan daha uzakta değilsiniz." Ancak adanın nadir özellikleri ve tehlikesi maceracılar ve heyecan arayanlar için cazibesini artırmıştır ama siz yine de aklınızdan bile geçirmeyin!