2023-12-20 10:38:10 Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!
Dünya üzerinde imkânınız olsa dahi asla giremeyeceğiniz yerler var. Ya çok tehlikeli olduğundan ya da koruma amacıyla girilmesine müsaade edilmeyen 8 yeri sizler için derledik... KUZEY SENTINEL ADASI Bengal Körfezi'nde yer alan Kuzey Sentinel Adası, dünyadaki temas kurulmamış son kabilelerden biri olan Sentinellire ev sahipliği yapmaktadır. Kabile, yaşam biçimini korumaktadır ve kendilerini ziyaret etmeye ya da onlarla etkileşime geçmeye çalışan yabancılara karşı saldırgan tutumları bilinmektedir. Hindistan hükümeti hem kabilenin hem de adaya gelebilecek yabancıların savunmasızlığını kabul etmiş ve sonuç olarak Kuzey Sentinel Adası ziyaretçilere kapalı ilan edilmiştir. Ada, çok az insanın kıyılarına ayak bastığı, Dünya üzerindeki en izole yerlerden biri olmaya devam ediyor.