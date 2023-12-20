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Aktüel
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Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

2023-12-20 10:38:10
Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

Dünya üzerinde imkânınız olsa dahi asla giremeyeceğiniz yerler var. Ya çok tehlikeli olduğundan ya da koruma amacıyla girilmesine müsaade edilmeyen 8 yeri sizler için derledik... KUZEY SENTINEL ADASI Bengal Körfezi'nde yer alan Kuzey Sentinel Adası, dünyadaki temas kurulmamış son kabilelerden biri olan Sentinellire ev sahipliği yapmaktadır. Kabile, yaşam biçimini korumaktadır ve kendilerini ziyaret etmeye ya da onlarla etkileşime geçmeye çalışan yabancılara karşı saldırgan tutumları bilinmektedir. Hindistan hükümeti hem kabilenin hem de adaya gelebilecek yabancıların savunmasızlığını kabul etmiş ve sonuç olarak Kuzey Sentinel Adası ziyaretçilere kapalı ilan edilmiştir. Ada, çok az insanın kıyılarına ayak bastığı, Dünya üzerindeki en izole yerlerden biri olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

COCA-COLA KASASI Yasak Coca-Cola Kasası'nın içinde hangi sırlar saklanıyor olabilir? Tahmin edebileceğiniz gibi, şirketin gizli formülünü sakladığı yer burası. Yüz yılı aşkın süredir sıkı korunan bir sır olarak kalan formül Atlanta, Georgia'da bulunuyor ve güvenlik tarafından sıkı bir şekilde korunuyor. Formülü çevreleyen gizem sayısız komplo teorisine yol açmıştır.

#2
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

VATİKAN GİZLİ ARŞİVLERİ Vatikan Şehri'nde bulunan Vatikan Gizli Arşivleri'nin tarihi 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve Katolik Kilisesinin tarihiyle ilgili milyonlarca belge içermektedir. Adına rağmen, arşivler aslında tam olarak gizli değildir. Yalnızca belirli bir araştırma projesi olan akademisyenler ve araştırmacılar kısıtlama getirilmemiş eserlere erişilebilir. Bununla birlikte, arşivler gizli bilgi ve komplolarla ilgili sayısız efsane ve söylentiye yol açmıştır.

#3
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

YILAN ADASI Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri Brezilya açıklarında bulunan Yılan Adası'dır. Ada, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olan altın mızrakbaş da dahil olmak üzere binlerce zehirli yılana ev sahipliği yapmaktadır. Brezilya hükümeti hem yılanları hem de insanları korumak amacıyla adayı ziyaretçilere yasak ilan etmiştir. Bir bilim insanın dediği gibi “Yılan Adası'ndaysanız ölümden asla üç adımdan daha uzakta değilsiniz." Ancak adanın nadir özellikleri ve tehlikesi maceracılar ve heyecan arayanlar için cazibesini artırmıştır ama siz yine de aklınızdan bile geçirmeyin!

#4
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

İLK İMPARATORUN ANIT MEZARI Bu uzak rota, bizi İlk İmparatorun Mozolesi'nin bulunduğu Çin'e götürüyor. Xi'an şehrinde bulunan anıt mezar, Çin'in ilk imparatoru Shin Shi Huang'ın ebedi istirahatgahıdır. Mozole, imparatorla birlikte gömülen binlerce gerçek boyutlu heykelden oluşan terrakotta ordusuyla ünlüdür. Ancak mozolenin kazılması ya da keşfedilmesine yönelik girişimler, alana zarar verme ya da imparatoru rahatsız etme endişeleri nedeniyle yasaklanmıştır. Mezarı açmak da acil ve ölümcül tehditler oluşturabilir. Bir Çinli tarihçinin anlattığına göre mezar, izinsiz girenleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bubi tuzaklarıyla donatılmıştır.

#5
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

LASCAUX MAĞARALARI Gidilmemesi gereken yerlerden biri de Fransa'daki Lascaux Mağaralarıdır. Mağaralar, duvarları ve tavanları süsleyen canlı hayvan ve insan figürleri ile Paleolitik sanatın en eski ve en çarpıcı örneklerinden bazılarını içermektedir. Bu resimlerdeki karmaşık ayrıntılar, renk ve perspektifin çarpıcı kullanımı, sanat tarihçileri ve antropologlar için bir keşif niteliğindeydi ve eski atalarımızın yaşamlarına ve inançlarına bir bakış sağlıyordu. Ancak mağaralar, resimlerin turizm ve çevresel faktörlerden zarar görmesi endişesiyle 1963 yılından bu yana halka kapalıdır.

#6
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

51. BÖLGE Nevada çölünde yer alan ve Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerine ait son derece gizli bir tesis olan 51. Bölge'den bahsetmeden bir yasak liste yapılamaz. Üssün varlığı ABD hükümeti tarafından ancak 2013 yılında kabul edildi ve amacı hala gizliliğini koruyor. Bölge sayısız komplo teorisinin merkezinde yer almıştır ve pek çok kişi buranın dünya dışı teknoloji ve araştırmaların yapıldığı bir yer olduğuna inanmaktadır. Üssün son derece kısıtlı erişimine rağmen, komplo teorisyenleri tarafından güvenliğini aşmak ve sırlarını ortaya çıkarmak için çok sayıda girişimde bulunuldu.

#7
Foto - Dünya üzerinde adımınızı dahi atamayacağınız 8 yer!

SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU Kıyamet Kasası olarak da adlandırılan bu yer, Norveç'teki Arktik Svalbard takımadalarının ortasında bulunur. Bu, çeşitli bitki tohumlarını muhafaza eden korumalı bir kasadır. Bir kıyamet ya da dünya çapında bir acil durum halinde tohumları güvende tutma amacını taşır. 2008 yılında kurulan kasa yaklaşık 200 yıl dayanacak şekilde inşa edilmiştir; patlamalara ve depremlere karşı dayanıklıdır. Depo, bir dağın yamacında yer aldığı için gezegendeki tüm buzlar erise bile deniz seviyesinin üzerinde kalmaya devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

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