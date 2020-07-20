2020-07-20 14:59:30 Dünya şokta! Bu halde bulundu
Asya ülkesi Malezya'da bulunan bir canlı dünyanın gündemine oturdu.
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Asya ülkesi Malezya'da bulunan bir canlı dünyanın gündemine oturdu.
İnsan benzeri bir dudak ve inci gibi beyaz dişlerle resmedilen bir balığın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.
Balık Malezya'da bir balıkçı tarafından yakalandı.
Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Metro'ya bu fotoğrafların, yanından geçen turuncu şerit nedeniyle tanımlanan bir Blackpatch tetik balığı (Rhinecathus verrucosus) olabileceğini doğruladı .
WWF şunları söyledi: 'Bu, Seyşel Adaları'ndan Büyük Bariyer Resifi'ne, Malezya'yı da içerecek şekilde geniş bir dağılımı olan tanınmış bir türdür.'
Malezyalı @raff_nasir, balıkların fotoğraflarını 2 Temmuz'da Twitter hesabında paylaştı ve o zamandan beri tuhaf görüntülerin viral olduğunu gördü.
Görüntüde yer alan Blackpatch tetik balığının aynı türdeki balıklardan farklı görüntüsü dünyada çok konuşulanlar arasına girdi.
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