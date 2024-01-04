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Otomotiv
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Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

2024-01-04 10:45:35
Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Şirket, Ekim-Aralık 2023 döneminde tamamıyla elektrikli 526 bin 409 araç sattığını açıkladı.

#1
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, Tesla'nın 484 bin 507 araç sattığı dördüncü çeyrekte "dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi" unvanına sahip oldu.

#2
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu şirket "dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi" konumunda ancak şarj edilebilen hibrit araçlar da ürettiğinden tamamıyla elektrikli araçların üretiminde Tesla'nın gerisinde bulunuyordu.

#3
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Şirket yıl boyunca toplam 1,86 milyon araç satarak Tesla'nın 1,31 milyonluk satışını aşsa da bunlardan 917 bin 118'i tamamıyla elektrikli araç olduğu için yıllık satışlarda ABD'li şirketin gerisinde kaldı.

#4
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Tesla'nın ürettiği araçların tamamı yalnızca elektrikle çalışıyor.

#5
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Şirketin Çin'in Şanghay şehrinde üretilen otomobil sayısı bu yılın 8 ayında 600 bini aşmıştı.

#6
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

#7
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

#8
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

#9
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

#10
Foto - Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

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