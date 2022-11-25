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Spor
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Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

2022-11-25 23:06:36
Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

#1
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

#2
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

#3
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

#4
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu.

#5
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

#6
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#7
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#8
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#9
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#10
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#11
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#12
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#13
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#14
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

#15
Foto - Dünya Kupasına veda eden ilk takım belli oldu

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