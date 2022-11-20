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Spor
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Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

2022-11-20 20:38:46
Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Fenerbahçeli Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.

#1
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla resmen başladı.

#2
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nın ilk 2 golü attı.

#3
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Valencia ilk olarak karşılaşmanın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi.

#4
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

#5
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Daha sonra 16. ve 31. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Enner Valencia, ağları iki kez havalandırmayı başardı.

#6
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Valencia'nın attığı gol 2022 Dünya Kupası'nda atılan ilk gol oldu.

#7
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Öte yandan Ekvador'un Dünya Kupalarında attığı son 5 gol, Enner Valecia'nın ayağından geldi.

#8
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

Bu gollerin ikisi 2022 Dünya Kupası'nda üçü ise 2014 Dünya Kupası'nda geldi.

#9
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

#10
Foto - Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu

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