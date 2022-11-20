2022-11-20 20:38:46 Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu
Fenerbahçeli Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.
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Fenerbahçeli Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla resmen başladı.
Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nın ilk 2 golü attı.
Valencia ilk olarak karşılaşmanın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi.
Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Daha sonra 16. ve 31. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Enner Valencia, ağları iki kez havalandırmayı başardı.
Valencia'nın attığı gol 2022 Dünya Kupası'nda atılan ilk gol oldu.
Öte yandan Ekvador'un Dünya Kupalarında attığı son 5 gol, Enner Valecia'nın ayağından geldi.
Bu gollerin ikisi 2022 Dünya Kupası'nda üçü ise 2014 Dünya Kupası'nda geldi.
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