  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi sallayan haber az önce geldi! AK Parti’nin İstanbul adayı…

Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

O kişilere bedavadan para verecekler! 15 yaşını dolduranlar hemen alabilir! Günlük tam 438,55 TL! En önemli şart ise…

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Aybaba ve Uçar kararını verdi! Olacak iş değil sonunda…

O market, ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdükçe düşürdü! Dev indirim yaptılar! Fiyatlar çakıldı, stok yapılmaya başlandı

Bu hatayı yaparsanız pişman olursunuz! Siz siz olun sirkeyi bu eşyalara sürmeyin

Erdoğan ve Bahçeli kararını verdi! Cumhur İttifakı'nın o ismin karşısına çıkaracağı aday belli oldu

30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Havadan havaya elektrik şarj eden insansız hava aracının patentini aldılar! İşte o akılalmaz teknoloji

Caminin haritadaki ismini görenler şaşıp kalıyordu! Olacak iş değildi, ama olmuştu! O skandal düzeltildi
Gündem
8
Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

2023-12-20 14:40:34
Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Dünya için felaket bir haber bir hayvanın dışkısından geldi. Ayıp demeyin çünkü bu bilimdir. Araştırmacılar, o canlının dışkısı üzerinde yaptıkları araştırmada dehşet bir şey keşfetti.

#1
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Doğanın en ilginç hayvanlarının başında karıncayiyenler geliyor. Karıncayiyenler, uzun burunları, dar kafaları, küçük gözleri ve yuvarlak kulaklarıyla gerçekten de ilk bakışta herkesin dikkatini çekecek özellikler taşıyorlar. Araştırmacılar ise bu hayvanın dışkısı üzerinde yaptıkları araştırmada doğa için gerçekten de ürküten sonuçlarla karşılaştılar. Ayıp demeyin çünkü bu bilimdir.

#2
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim adamları, yerdomuzu dışkısı üzerine yapılan çalışmanın, türün inanılmaz derecede kuru manzaralardan nasıl etkilendiğini keşfetmede çok faydalı olduğunu buldu. Bilim adamları, çevre giderek daha kuru ve kurak hale geldikçe, yerdomuzlarının birbirlerinden giderek daha fazla izole hale geldiğini keşfetti. Bulgular bir Çeşitlilik ve Dağıtım makalesinde yayınlandı.

#3
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Yerdomuzları Sahra altı Afrika'da yaygın olarak bulunur. Gece yaşarlar ve uzun burunlarını kullanarak termit tepelerinin yerini tespit ederek toprağı kazarlar. Türler "en az endişe verici" olarak listelenirken; Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından ekosistem açısından ekolojik açıdan çok önemlidirler.

#4
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Sahra Altı Afrika yıllardır uzun süreli kuraklığın acısını çekiyor. İklim değişikliği mevsimsel yağış miktarını tahmin edilemez hale getiriyor ve manzara her geçen yıl daha da kuraklaşıyor.

#5
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

"Herkes yerdomuzlarını duymuştur ve ekolojik açıdan çok önemli oldukları düşünülür ancak onlar hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Bunları anlamaya başlamak için yeterli veri toplayıp toplayamayacağımızı görmek istedik," Oregon Eyaletinde yaban hayatı biyoloğu olan baş yazar Clint Epps, bulgularla ilgili bir basın açıklamasında şunları söyledi. "Öğrendiğim her şeyin bilim camiası için gerçekten yeni bilgiler olabileceği, üzerinde yeterince çalışılmamış bir sistem üzerinde çalışmak istedim"

#6
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Araştırmacılar bulgularına ulaşmak için 104 yerdomuzu dışkısı örneğini test etti. Epps, izlerin ve dışkının aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını belirlemenin genetik bir yolunu keşfetti.  Genel olarak Güney Afrika'da türün üç farklı bölümünün bulunduğunu keşfettiler. Bu durum batı, orta ve doğu bölgelerinde yaşayan hayvanların birbirlerinden tamamen izole olduklarını akla getiriyordu. Manzaralar daha kuruyken ve kuraklıktan etkilendiğinde bu mesafe çok daha fazlaydı. Bilim insanları, aralarında yaklaşık 6 kilometrelik mesafe bulunan birçok yerde yerdomuzu buldu. Birbirleriyle akraba olanların birbirinden 27 mil uzakta olduğu tespit edildi. "İlk bulgularımız, iklim değişikliğinin habitat parçalanmasını artıracağını ve özellikle yağışların azalmasının ve sıcaklığın artmasının beklendiği yerlerde yerdomuzu gen akışını sınırlayacağını gösteriyor." Epps dedi. "İklim değişikliği senaryolarının çoğunda Afrika'nın en güneyinde kuraklığın artması beklendiğinden, daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyaç açıktır."

#7
Foto - Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Yakın zamanda Zimbabve'nin Hwange Ulusal Parkı'nda geç yağışlar nedeniyle en az 100 filin öldüğü bildirildi. Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun (IFAW) bu ayın başlarında bildirdiğine göre, türün yeterli suyu yok ve sulama delikleri çamurlu su birikintileri haline geldi. "Bu, Afrika fillerine yönelik acil ve devam eden en ciddi tehditlerden biridir. Filler hayatta kalmak için tamamen yüzey sularına bağımlıdır." Rachael Gross, Fenner Çevre ve Çevre Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı. Avustralya Ulusal Üniversitesi Topluluğu, o dönemde Newsweek'ye bunları söylemişti.

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!
Gündem

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler..
Türkiye orada petrol buldu! Denizden petrol üstüne petrol fışkırıyor, herkes şokta

Türkiye orada petrol buldu! Denizden petrol üstüne petrol fışkırıyor, herkes şokta
Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek
Aktüel

Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek

Somali’de yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen nehir taşkınları, ülkede büyük sellere sebep oldu. 2,5 milyon kişinin sellerden etkilendiği..
Bakan Tekin’in İslami STK’lara saldıran zillete verdiği cevap, seküler yobazları kudurttu
Gündem

Bakan Tekin’in İslami STK’lara saldıran zillete verdiği cevap, seküler yobazları kudurttu

MEB’in protokol yaptığı İslami STK’ların, çocukların dağa çıkışını önlediği bakan Yusuf Tekin tarafından açıklanmasının ardından; başını ADD..
Şimdi de Avrupa ülkesi ayaklandı: Türkler ülkemizden çılgınlar gibi mülk satın alıyor, binlerce ihale yapıldı

Şimdi de Avrupa ülkesi ayaklandı: Türkler ülkemizden çılgınlar gibi mülk satın alıyor, binlerce ihale yapıldı
Arabalar üşümesin!
Yerel

Arabalar üşümesin!

Kış mevsimini en sert geçtiği illerden biri olan Kars eksi 15 dereceyi gördü. Şehirdeki araç sahipleri araçlarını soğuktan korumak için ne b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23