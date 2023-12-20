Dünya için felaket, bir canlının dışkısından geldi! Araştırmacılar incelemede o korkunç detayı keşfetti

Araştırmacılar bulgularına ulaşmak için 104 yerdomuzu dışkısı örneğini test etti. Epps, izlerin ve dışkının aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını belirlemenin genetik bir yolunu keşfetti. Genel olarak Güney Afrika'da türün üç farklı bölümünün bulunduğunu keşfettiler. Bu durum batı, orta ve doğu bölgelerinde yaşayan hayvanların birbirlerinden tamamen izole olduklarını akla getiriyordu. Manzaralar daha kuruyken ve kuraklıktan etkilendiğinde bu mesafe çok daha fazlaydı. Bilim insanları, aralarında yaklaşık 6 kilometrelik mesafe bulunan birçok yerde yerdomuzu buldu. Birbirleriyle akraba olanların birbirinden 27 mil uzakta olduğu tespit edildi. "İlk bulgularımız, iklim değişikliğinin habitat parçalanmasını artıracağını ve özellikle yağışların azalmasının ve sıcaklığın artmasının beklendiği yerlerde yerdomuzu gen akışını sınırlayacağını gösteriyor." Epps dedi. "İklim değişikliği senaryolarının çoğunda Afrika'nın en güneyinde kuraklığın artması beklendiğinden, daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyaç açıktır."