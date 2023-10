Dünya Göçmen Kuşlar Günü böyle kutlandı

Dünya Göçmen Kuşlar Günü sonbahar etkinliğinin önemine değinen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Doğanın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlanıyor. Her yıl milyonlarca kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, her yıl ilkbahar ve sonbahar boyunca gerçekleşiyor. Sonbaharda, farklı türlerden milyonlarca kuşun Avrupa'dan Afrika'ya kilometrelerce süren göç yolculuğu başlıyor. Göçmen kuşlar, kendileri açısından stratejik öneme sahip Türkiye'den geçerek, Afrika'da bir yıl önce kışı geçirdikleri yerlere gidiyorlar. İlkbaharda ise tekrar aynı rota üzerinden kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönüyorlar. Türkiye, göçmen kuşlara Avrupa-Afrika kıtaları arasında köprü oluyor. Kuşların her yıl gerçekleştirdiği bu hareket bizleri doğanın döngü selliğini fark etmeye çağırıyor. Alanımızın kuşların göç yolu üzerinde bulunması hem su kuşları hem yırtıcılar hem de ötücü ve diğer kuşlar için önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Göçmen kuşların hayatta kalması için öncelikli olarak su ve sulak alanlar şarttır. Sulak alanlar biyoçeşitliliğin en yüksek oranda olduğu ekosistemlerdir. Bu nedenle sulak alanların korunması hayati öneme sahiptir" dedi.