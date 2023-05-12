Dünya Gıda Programı Başkanı'ndan uyarı! 'Dünyayı doyurmamız zor'

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in gerekirse anlaşmanın uzatılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini belirtti, ancak henüz herhangi bir görüşme planı duyurulmadı. McCain ise WFP’nin dünya genelindeki ülkelere dağıtmak için diğer kaynaklardan tahıl satın aldığını, ancak artan maliyetler nedeniyle geçmişteki kadar çok sayıda insanı doyuramadığını anlattı. McCain ayrıca, Ukraynalı çiftçilerin bu yıl ürünlerini piyasaya sunamayabileceğini de belirtti. WFP Başkanı “Hala çalışan bazı çiftlikler olduğunu biliyorum. Ama üretim yapılan toprakların büyük bir çoğunluğunun şimdi mayınlı olduğunu unutmamak gerek” dedi. McCain, Rusya’nın anlaşmayı uzatmaya razı olup olmayacağı sorulduğunda ise “Hayır, pek iyimser değilim. Şu ana kadar duyduklarıma göre yüzde 50/50. Bu beni çok kaygılandırıyor. Diğer herkesi de kaygılandırmalı” dedi. Milli Savunma Bakanlığı, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve tarafların dörtlü teknik görüşmeler konusunda görüş birliğine vardığını açıkladı.