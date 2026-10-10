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Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

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Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Türk savunma sanayiinde son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83 gibi rekor bir orana yükselen yerlilik başarısı, uluslararası alanda devasa bir hayranlık ve ilginin odağı haline geldi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yaptığı açıklamalarla, dünyanın dört bir yanından pek çok ülkenin Türkiye'nin üretim ve teknoloji kazanım modelinden yararlanmak için sıraya girdiği gözler önüne serildi. Benzer savunma süreçlerini çok daha kısa sürede tamamlamak isteyen devletlerin Türkiye ile bilgi birikimi paylaşımı ve ortak çalışma gerçekleştirmek üzere adeta kuyruk oluşturması, ülkenin küresel bir üsse dönüştüğünü tescilledi.

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Foto - Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlığı güçlendirmek amacıyla kritik sistem ve alt bileşenlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik teknoloji yol haritalarının hazırlandığını bildirdi. Bir radyoya verdiği röportajda yerlileştirme stratejileri ve teknoloji kazanım süreçlerini değerlendiren Görgün, Türkiye'nin kara, deniz, hava ve uzay alanlarında ihtiyaç duyduğu teknolojileri, tedarik kısıtlamalarına karşı dayanıklılığı artırmayı hedefleyen stratejik planlar çerçevesinde ele aldıklarını belirtti.

#2
Foto - Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83'e yükseldiğini belirten Görgün, bu gelişimin Türkiye'nin üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine yönelik uluslararası ilgiyi artırdığını ifade etti.

#3
Foto - Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Türkiye'nin yalnızca savunma sistemleri ve platformlarıyla değil, bu ürünleri geliştirmek için oluşturduğu üretim ve teknoloji kazanım modeliyle de ilgi gördüğünü vurgulayan Görgün, bazı ülkelerin Türkiye'nin savunma sanayiinde edindiği tecrübelerden yararlanmak istediğini kaydetti.

#4
Foto - Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Görgün, söz konusu ülkelerin benzer süreçleri daha kısa sürede tamamlamak amacıyla Türkiye ile bilgi birikimi paylaşımı ve ortak çalışmalar gerçekleştirmeye yönelik taleplerde bulunduğunu aktardı.

#5
Foto - Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Savunma sanayii ekosisteminde dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra tedarik zinciri dayanıklılığı, maliyet etkin üretim ve güvenilir satış sonrası destek kapasitesinin de öncelikli alanlar arasında bulunduğunun altını çizen Görgün, Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası rekabette daha uygun maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmasının önemine dikkati çekti.

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