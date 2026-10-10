Dünya devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi! Savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş talep yağıyor

Türk savunma sanayiinde son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83 gibi rekor bir orana yükselen yerlilik başarısı, uluslararası alanda devasa bir hayranlık ve ilginin odağı haline geldi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yaptığı açıklamalarla, dünyanın dört bir yanından pek çok ülkenin Türkiye'nin üretim ve teknoloji kazanım modelinden yararlanmak için sıraya girdiği gözler önüne serildi. Benzer savunma süreçlerini çok daha kısa sürede tamamlamak isteyen devletlerin Türkiye ile bilgi birikimi paylaşımı ve ortak çalışma gerçekleştirmek üzere adeta kuyruk oluşturması, ülkenin küresel bir üsse dönüştüğünü tescilledi.