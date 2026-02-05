  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan’ın iki cümlesi yetmiş Devlet desteğiyle üretime başladı!30 gebe düveyle kendi çiftliğini kurdu Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu Son zamanlarda aramızdan su sızmıyordu! Suriye’den Türkiye’yi ters köşe yapan imza Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı Türkiye dostu ülke kararını verdi! Tank ve zırhlı araçlarda “drone kâbusu”na karşı Türk çözümü F-16’lar için sürpriz teklif! Jet sayısı sessiz sedasız 24’e çıkarılacak ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular Dediklerini yaptılar! 'Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını verdiler' diye o ülkeyi sattılar Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

Aselsan Elektronik Sanayi, artan ihracat ve yatırımcı talebinin hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaşmasına neden olmasıyla bu yıl en az beş yeni ülkeye daha yayılmayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ahmet Akyol'a göre, şirket uzun süredir devam eden ortak girişimlere olan bağımlılığından, yurt dışındaki birleşme ve devralmalara yönelmeyi hedefliyor. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği üreticisi Aselsan, yükselen ihracat performansı ve artan yatırımcı ilgisinin desteğiyle 2026’da en az beş yeni ülkeye açılmayı hedefliyor. Hisselerdeki rekor seviyeler ve güçlü sipariş akışı, şirketin yurt dışında daha iddialı adımlar atması için zemin hazırlıyor.

#1
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

GENİŞLEME STRATEJİSİ Avrupa genelinde ve NATO coğrafyasında yeni projeler için teklif süreçleri hız kazanmış durumda. Aselsan, uzun yıllardır tercih ettiği ortak girişim modelinden yurt dışında birleşme ve satın almalara yönelerek doğrudan varlık oluşturmayı amaçlıyor. Üst yönetim, bu dönüşümün teknoloji transferini hızlandıracağı ve küresel tedarik zincirindeki konumlarını güçlendireceği görüşünde.

#2
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

YÖNETİMİN MESAJI CEO Ahmet Akyol, Antalya’daki Küresel Savunma Sanayi Stratejileri Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede, Aselsan’ın ve Türkiye savunma sanayisinin olgunluk düzeyinin bu ölçekli planları destekleyecek seviyeye ulaştığını vurguladı. Şirket, Avrupa pazarlarında rekabet gücünü artırmak için hedef odaklı satın almalar ve yerinde mühendislik kabiliyetleri kurmayı planlıyor.

#3
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

JEOPOLİTİK ARKA PLAN Türkiye, NATO içindeki ikinci büyük orduya ev sahipliği yaparken, son on yılda yerli savunma üretimi savaş uçaklarından fırkateynlere, İHA’lardan balistik füzelere uzanan geniş bir yelpazede hızla büyüdü. Bu ivme, bölgesel askeri varlığın güçlenmesiyle birlikte Aselsan’ın radar ve hava savunma teknolojileri gibi kritik sistemlerde merkezî bir rol üstlenmesini sağladı.

#4
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

ÜRÜN VE PROJELER Aselsan, son dönemde yurt dışı müşterilerle imzaladığı anlaşmaların ölçeğini büyüttü. Polonya’ya sağlanan radyo keşif ve karıştırma sistemi gibi projeler, şirketin elektronik harp ve sensör teknolojilerindeki rekabet avantajını öne çıkarıyor. Avrupa ve NATO standartlarına uyumlu çözümler, yeni ihalelerde görünürlüğü artırıyor.

#5
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

FİNANSAL GÖRÜNÜM Resmi sonuçlar Şubat sonunda açıklanacak olsa da, yönetim 2025’te yurt dışı satışların yıllık bazda ? artışla 508 milyon dolardan 958 milyon dolara ulaştığını paylaştı. Yeni ihracat sözleşmelerinin ise aynı dönemde iki kattan fazla artarak 2,69 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. Güçlü nakit yaratımı ve artan sipariş birikimi, küresel genişleme planlarına finansal destek sağlıyor.

#6
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

YEREL TALEP VE STRATEJİK PROGRAMLAR HSBC Yatırım’ın analizine göre Aselsan, ihracatın yanı sıra Türkiye’de planlanan Çelik Kubbe hava savunma ağı gibi büyük ölçekli programlardan da destek alıyor. İsrail’in Demir Kubbesi’ne benzer mimaride planlanan bu ağ; radarlar, önleyiciler ve komuta-kontrol unsurlarında Aselsan’ın ürünlerine dayanacak. Şirket yönetimi, söz konusu programın geçen yılki rekor siparişlerin ana sürükleyicisi olduğunu belirtiyor.

#7
Foto - Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

ÖNÜMÜZDEKİ ADIMLAR Aselsan, 2026 boyunca hedef pazarlarda yerel ortaklıklar kurmanın yanında, seçici satın almalarla Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerini yaygınlaştırmayı planlıyor. Avrupa’da sertifikasyon ve tedarik zinciri entegrasyonuna odaklanılırken, NATO projelerinde birlikte çalışabilirlik (interoperability) kriterleri önceliklendiriliyor. Rekorlaşan hisse performansı, büyüyen ihracat ve stratejik programlardan gelen güçlü iç talep, Aselsan’ın küresel ölçeklenme planlarını destekliyor. Buna karşın ihracat pazarlarında rekabet, düzenleyici süreçlerin uzunluğu ve jeopolitik belirsizlikler yakından izlenmesi gereken başlıklar olmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanis..
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!
Gündem

Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!

ABD’de patlak veren ve küresel bir fuhuş şebekesini deşifre eden "Epstein" skandalında sular durulmuyor. Her olayı önceden bildiği iddia edi..
‘Nimet’i bulmuşlar, zıkkımlanıyorlar işte!
Gündem

‘Nimet’i bulmuşlar, zıkkımlanıyorlar işte!

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın merkezinde bulunduğu dev yolsuzlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23