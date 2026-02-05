Dünya devi borsalar ASELSAN'ın peşinde!

Aselsan Elektronik Sanayi, artan ihracat ve yatırımcı talebinin hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaşmasına neden olmasıyla bu yıl en az beş yeni ülkeye daha yayılmayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ahmet Akyol'a göre, şirket uzun süredir devam eden ortak girişimlere olan bağımlılığından, yurt dışındaki birleşme ve devralmalara yönelmeyi hedefliyor. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği üreticisi Aselsan, yükselen ihracat performansı ve artan yatırımcı ilgisinin desteğiyle 2026’da en az beş yeni ülkeye açılmayı hedefliyor. Hisselerdeki rekor seviyeler ve güçlü sipariş akışı, şirketin yurt dışında daha iddialı adımlar atması için zemin hazırlıyor.