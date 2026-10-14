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Teknoloji-Bilişim
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Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

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Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

Selçuk Bayraktar öncülüğünde kurulan T3 Vakfı, Çinli teknoloji devi Huawei ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

HUAWEİ Türkiye ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği mutabakatına imza attı. İş birliği kapsamında öğrenciler ve genç profesyonellerin ileri teknoloji alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, eğitim olanaklarından yararlanmaları ve uluslararası gelişim fırsatlarına erişmeleri amaçlanıyor.

#2
Foto - Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

Huawei Türkiye ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yapay zeka alanında yetkin insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik bir iş birliği mutabakatı imzaladı. 3 Ekim’de Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle iki kurum, Türkiye’de yapay zeka alanındaki bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütme konusunda anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelerle, Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı’nda yer alan hedeflere katkı sağlanması amaçlanıyor.

#3
Foto - Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

Yapılan iş birliği kapsamında konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, “Yapay zeka, geleceği şekillendiren en önemli teknolojilerden biri olmanın ötesinde, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretme ve yeni fırsatlar oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi ise teknolojiyi anlayan, geliştiren ve insanlığın faydasına dönüştürebilen nitelikli insan kaynağının yetişmesiyle mümkündür. T3 Vakfı olarak en büyük önceliğimiz, gençlerimizin hayal kurmaktan üretmeye, öğrenmekten geliştirmeye uzanan yolculuklarında ihtiyaç duydukları imkanlara erişmelerini sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, gençlerimizin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmelerine, küresel ölçekte deneyim kazanmalarına ve yapay zeka alanında söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacak önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

#4
Foto - Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye'de yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için T3 Vakfı ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu mutabakat, Huawei'nin Türkiye'deki dijital yetenek ekosistemine verdiği uzun vadeli desteğin bir göstergesi. İleri teknolojileri, eğitim kaynaklarını ve uluslararası fırsatları Türkiye'deki öğrenciler ve genç profesyonellerle buluşturarak yapay zeka çağında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarına destek olacağız.”

#5
Foto - Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

İş birliği kapsamında gençlerin yapay zeka alanındaki gelişimini destekleyerek küresel teknoloji ekosisteminde daha etkin rol almalarına katkı sunulması hedefleniyor. Öğrencilerin ve genç profesyonellerin ileri teknoloji eğitimlerine, güncel bilgi kaynaklarına ve uluslararası gelişim fırsatlarına erişimlerinin desteklenmesi planlanıyor. Ortak çalışmalarla gençlerin yalnızca mevcut teknolojileri tanıyan değil, geleceğin teknolojilerini geliştiren ve yenilikçi çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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M.ucr

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