Dünya devi Baykar'ın kapısında bitti: Büyük anlaşma kamuoyuna ilan edildi

Yapılan iş birliği kapsamında konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, “Yapay zeka, geleceği şekillendiren en önemli teknolojilerden biri olmanın ötesinde, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretme ve yeni fırsatlar oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi ise teknolojiyi anlayan, geliştiren ve insanlığın faydasına dönüştürebilen nitelikli insan kaynağının yetişmesiyle mümkündür. T3 Vakfı olarak en büyük önceliğimiz, gençlerimizin hayal kurmaktan üretmeye, öğrenmekten geliştirmeye uzanan yolculuklarında ihtiyaç duydukları imkanlara erişmelerini sağlamak. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, gençlerimizin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmelerine, küresel ölçekte deneyim kazanmalarına ve yapay zeka alanında söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacak önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.