Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

"BU VURGUNU YAPANLAR BU PARADAN FAİZ KAZANMIŞLARSA O FAİZ DE ALINMALIDIR" Gündem de uzun süredir yer edinen fon soruşturmasına ilişkin vurgunla elde edilen paraların kuruşuna kadar geri alınması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır. 500 bine yakın bir zarar gören vatandaşımız var. Parası çalınan vatandaşımız vardır bu vurguncular tarafından. İşte bunların kayıoları, mutlaka ama mutlaka bu vurguncuların vurduğu paralardan karşılanmalıdır. Yani vurguncuların vurgunlarının maliyeti devlet hazinesinden karşılanmamalı, vurgunu yapanlardan karşılanmalı. Ve burada da hiçbir ayrım gözetilmemelidir" diye konuştu.