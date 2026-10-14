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Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

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Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'da kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin, “Türkiye bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ekonomik olarak ödemiştir, sosyal barışın bozulması olarak ödemiştir, dışarıya taviz vermek zorunda kalarak ödemiştir, istikrarsızlık olarak ödemiştir, demokrasinin askıya alınması olarak ödemiştir, ağır bedeller ödemiştir. Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP lideri Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olmasındam büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Destici, acılı aileye başsağlığı dileyerek söze başladı.

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

"BU VURGUNU YAPANLAR BU PARADAN FAİZ KAZANMIŞLARSA O FAİZ DE ALINMALIDIR" Gündem de uzun süredir yer edinen fon soruşturmasına ilişkin vurgunla elde edilen paraların kuruşuna kadar geri alınması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır. 500 bine yakın bir zarar gören vatandaşımız var. Parası çalınan vatandaşımız vardır bu vurguncular tarafından. İşte bunların kayıoları, mutlaka ama mutlaka bu vurguncuların vurduğu paralardan karşılanmalıdır. Yani vurguncuların vurgunlarının maliyeti devlet hazinesinden karşılanmamalı, vurgunu yapanlardan karşılanmalı. Ve burada da hiçbir ayrım gözetilmemelidir" diye konuştu.

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

PKK'NIN KAMPLARI BOŞALTMASI Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kuzey bölgesindeki 4 kampı boşaltması meselesini de değerlendiren Destici, "Kendilerine güvenilmeyeceğini bir kez daha ispatlamışlardır. Biz sürecin başında ne dedik? Biz devletimize güveniyoruz, ancak PKK'ya, bu Amerikan ve İsrail uşağı teröristlere güvenmiyoruz dedik. Çünkü bunlar geçmişte de aynısını yaptılar. Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek. Bunun başka yolu yok" şeklinde konuştu.

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

"28 ŞUBAT SÜRECİ HALA GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDEDİR" Azerbaycan' da kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Destici, şunları kaydetti:

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Foto - Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati

"Azerbaycan anayasasında laiklik olduğu ifade edilmektedir. Bizde de var. Laiklik maalesef Türkiye'de de uzun yıllar yanlış yorumlanmış ve bir inanç hürriyeti zulmüne dönüşmüştür. 28 Şubat süreci hâlâ gözlerimizin önündedir. Türkiye bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ekonomik olarak ödemiştir, sosyal barışın bozulması olarak ödemiştir, dışarıya taviz vermek zorunda kalarak ödemiştir, istikrarsızlık olarak ödemiştir, demokrasinin askıya alınması olarak ödemiştir, ağır bedeller ödemiştir. Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz."

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