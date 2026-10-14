Eski Türkiye’yi örnek gösterdi! Destici’den Azerbaycan’a kardeş nasihati
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'da kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin, “Türkiye bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ekonomik olarak ödemiştir, sosyal barışın bozulması olarak ödemiştir, dışarıya taviz vermek zorunda kalarak ödemiştir, istikrarsızlık olarak ödemiştir, demokrasinin askıya alınması olarak ödemiştir, ağır bedeller ödemiştir. Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz.” İfadelerini kullandı.