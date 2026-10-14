Türkiye'den Almanya'ya savunma resti: Elinizi çabuk tutun
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Almanya'ya savunma sanayii konusunda kritik bir çağrıda bulunarak 'elinizi çabuk tutun, hızlanın' mesajı verdi.
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Almanya'ya savunma sanayii konusunda kritik bir çağrıda bulunarak 'elinizi çabuk tutun, hızlanın' mesajı verdi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracat lisanslama süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'deki 4 binden fazla savunma sanayii şirketinin Alman firmalarıyla iş birliğine açık olduğunu vurguladı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 4. Türk-Alman Ekonomi Konferansı'nda konuştu. Görgün, Türkiye ve Almanya'nın savunma ve havacılık alanındaki ortak çıkarlarını uzun vadeli sanayi ortaklıklarına dönüştürebileceğini ifade etti.
NATO müttefikleriyle savunma sanayii iş birliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu belirten Görgün, ihracat kontrollerinden kaynaklanan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) tarafından yürütülen lisanslama süreçlerine değinen Görgün, şu ifadeleri kullandı:
Daha şeffaf ve daha hızlı lisanslama prosedürleri, savunma sanayii işbirliğini destekleyecek, şirketlerimize olan güveni inşa edecek ve ortak hedeflerimizi somut projelere dönüştürmemize yardımcı olacaktır.
İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin 17 yıl önce imzalanan anlaşmayla resmî bir çerçeveye kavuştuğunu hatırlatan Görgün, geçmişte yürütülen ortak projelere dikkat çekti. Leopard ana muharebe tankları, mayın avlama gemileri, denizaltılar ve A400M programlarının iki ülke arasında önemli bir iş birliği geçmişi oluşturduğunu belirtti. Görgün, mevcut sanayi kabiliyetleri ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ikili diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin 4 binden fazla savunma sanayii şirketine sahip olduğunu belirten Görgün, Alman firmalarıyla ortak üretim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilebileceğini söyledi. Görgün, Alman şirketlerine yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı: Sadece SSB'nin değil, 4 bini aşkın şirketimizin tamamının kapıları Alman ortaklarımıza sonuna kadar açıktır.
KAYNAK: GDH HABER
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