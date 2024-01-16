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Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

2024-01-16 19:01:14
Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Starbucks, dünya çapında şirketle ilgili yapılan İsrail iddialarına ve boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaparak, "Şirket gelirleri, herhangi bir askeri operasyonu finanse etmek için kullanılmadı" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 100 günü geride bırakırken, bu süreçte boykot çağrıları yapılan ve şubeleri saldırıya uğrayan Starbucks'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

#1
Foto - Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Starbucks Türkiye'nin internet sitesinden "Sosyal medya ve haber kanallarında dolaşan yanlış haber ve bilgilere yanıt olarak Starbucks’ın inandığı ve savunduğu değerler hakkındaki gerçekleri paylaşmak isteriz" notuyla Türkçe paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Starbucks olarak 'insanlığı' ve insanlık değerlerini savunuyoruz. Şiddeti, masumların hayatlarını kaybetmelerini ve bir silah haline gelen nefret dilini kınıyoruz. Bu pozisyonumuzu değiştirmeden korumaya devam edeceğiz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket gelirleri ve kârı, herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için asla kullanılmamıştır ve kullanılmayacaktır."

#2
Foto - Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Şirket, "Starbucks’ın Orta Doğu’da bir varlığı var mı?" sorusu altında yaptığı açıklamada, "Starbucks 20 yıldan uzun bir süredir Orta Doğu’da faaliyet göstermekte. Bölge genelinde yaklaşık 21.000 yeşil önlüklü partnerimiz ile her gün milyonlarca misafire hizmet vermektedir" dedi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki iş ortağımız Alshaya Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 2.000 Starbucks mağazasını işletmektedir. Mağazaların misafirlere hizmet verdiği ülkeler arasında Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Azerbaycan bulunuyor. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız."

#3
Foto - Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

"Starbucks siyasi bir kuruluş mu?" sorusuna da yanıt veren şirket, "Hayır, Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız" ifadelerini kullandı. Şirket, "Starbucks sosyal medyada dolaşan yalan haberler ve yanlış bilgiler hakkında ne açıklamada bulundu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

#4
Foto - Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

"Kim olduğumuza ve neleri savunduğumuza dair yalan haberler ve asılsız iddialar sosyal medyada paylaşılıyor. Bu tür yalan haberler ve yanlış bilgiler nedeniyle dünya çapında pek çok mağazamızda münferit şiddet eylemleri ve vandalizm vakaları yaşandı. Bu nedenle gerçekleri birinci ağızdan aktarmamız kritik önem taşıyor. Bu konudaki en doğru ve açıklayıcı bilgiler aşağıdaki linklerde bulunabilir." Öte yandan, şirketin açıklamasında, "Starbucks ve işçi sendikaları arasında neler oluyor?" ve "Starbucks neden Workers United sendikasına dava açtı?" soruları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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