2024-01-16 19:01:14 Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be
Starbucks, dünya çapında şirketle ilgili yapılan İsrail iddialarına ve boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaparak, "Şirket gelirleri, herhangi bir askeri operasyonu finanse etmek için kullanılmadı" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 100 günü geride bırakırken, bu süreçte boykot çağrıları yapılan ve şubeleri saldırıya uğrayan Starbucks'tan konuyla ilgili açıklama geldi.