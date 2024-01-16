Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Starbucks Türkiye'nin internet sitesinden "Sosyal medya ve haber kanallarında dolaşan yanlış haber ve bilgilere yanıt olarak Starbucks’ın inandığı ve savunduğu değerler hakkındaki gerçekleri paylaşmak isteriz" notuyla Türkçe paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Starbucks olarak 'insanlığı' ve insanlık değerlerini savunuyoruz. Şiddeti, masumların hayatlarını kaybetmelerini ve bir silah haline gelen nefret dilini kınıyoruz. Bu pozisyonumuzu değiştirmeden korumaya devam edeceğiz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve asılsız beyanların aksine Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket gelirleri ve kârı, herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için asla kullanılmamıştır ve kullanılmayacaktır."