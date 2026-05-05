Dünya bu fuarı izliyor! Savunma sanayiinin devler ligi İstanbul’a akın etti
Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026, 120’den fazla ülkeden gelen 1700 firma ve binlerce profesyonelin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Baykar’ın 1000 kilometre menzilli yapay zeka destekli mühimmatı MIZRAK ve ROKETSAN-FNSS ortaklığıyla geliştirilen lazer silahı ALKA-KAPLAN gibi "oyun değiştirici" teknolojiler ilk kez bu dev organizasyonda dünyaya tanıtılıyor. Fuar süresince imzalanacak 164 farklı anlaşma ile Türkiye’nin savunma ihracatında 8 milyar dolarlık rekor bir hacme ulaşması hedefleniyor.