Dünya bu fuarı izliyor! Savunma sanayiinin devler ligi İstanbul’a akın etti

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergileniyor. SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek.