Dünya bu fuarı izliyor! Savunma sanayiinin devler ligi İstanbul’a akın etti
Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026, 120’den fazla ülkeden gelen 1700 firma ve binlerce profesyonelin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Baykar’ın 1000 kilometre menzilli yapay zeka destekli mühimmatı MIZRAK ve ROKETSAN-FNSS ortaklığıyla geliştirilen lazer silahı ALKA-KAPLAN gibi "oyun değiştirici" teknolojiler ilk kez bu dev organizasyonda dünyaya tanıtılıyor. Fuar süresince imzalanacak 164 farklı anlaşma ile Türkiye’nin savunma ihracatında 8 milyar dolarlık rekor bir hacme ulaşması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen SAHA 2026, 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atıyor.

120'nin üzerinde ülkeden katılımın olduğu fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılıyor. SAHA 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. SAHA 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek.

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergileniyor. SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek.

ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026'da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek.

Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak. STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek. Fuarda 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alıyor. Bugün itibarıyla sektör profesyonellerine kapısını aralayan fuar 9 Mayıs'ta halk günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

