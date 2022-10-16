Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

YÜZDE 30'LUK ŞANSLI KESİMİN SIRRI NE? İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna ulaştı. Daily Mail'in araştırma sonuçlarından derlediği haberine göre, yaklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.