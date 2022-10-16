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Sağlık
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Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

2022-10-16 17:31:42
Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya salgının başından beri 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt arıyor. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu soruya cevap bulmuş olabilir.

#1
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

YÜZDE 30'LUK ŞANSLI KESİMİN SIRRI NE? İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna ulaştı. Daily Mail'in araştırma sonuçlarından derlediği haberine göre, yaklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.

#2
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

'İnsanların aşıdan sonra Kovid testinin ne kadar hızlı pozitif çıktığı konusunda geniş bir çeşitlilik gördük' diyen baş araştırmacı Dr Alexander Mentzer elde ettikleri sonuçların genetik kodumuzun bunun zaman içinde olma olasılığını etkileyebileceğini göstediğinin altını çizdi. Araştırma kapsamında bilim insanları ilk doz olarak Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı olan 1600 yetişkinin kan örneklerini mercek altına aldı.

#3
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Hürriyet'te yer alan habere göre ekip söz konusu gene sahip olanların kanında daha fazla antikor olduğu sonucuna ulaştı. Kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi haline gelen araştırmanın bulguları Nature Medicine dergisinde yayınlandı.

#4
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

AŞININ FAYDASI KANITLANDI Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu. CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi.

#5
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya İngiltere'den gelen haberi konuşuyor. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları 'Neden bazı kişiler koronavirüse yakalanmıyor' sorusuna yanıt verebilecek araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

#6
Foto - Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı. Bu araştırma ile aşı karşıtlarının aşıların ölümleri engellemede bir etkisi olmadığı iddiası çürütülmüş oldu. Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izledi.

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