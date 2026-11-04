Milli Muharip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Dost ülke, Çin'den 42 adet J-10 savaş uçağı alıyor

Mayıs 2026'da Endonezya Savunma Bakanlığı yetkilisinin 42 uçaklık ve 9 milyar dolarlık anlaşmanın varlığını reddettiği de bildirildi. Bu nedenle 42 adet J-10 savaş uçağı ve 9 milyar dolarlık paket bilgisi kesinleşmiş bir sözleşme ayrıntısı olarak değerlendirilmemeli.