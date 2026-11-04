Milli Muharip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Dost ülke, Çin'den 42 adet J-10 savaş uçağı alıyor
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi, Çin ile önemli bir anlaşmaya imza attı. 42 adet J-10 savaş uçağı için takvim netleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi, Çin ile önemli bir anlaşmaya imza attı. 42 adet J-10 savaş uçağı için takvim netleşti.
Çin'in Endonezya'ya ihraç edeceği J-10 savaş uçağı için teslimat takvimi ortaya çıktı. Güney Çin Denizi'ndeki askeri dengeler açısından da dikkat çeken gelişmede, ilk J-10 savaş uçağı teslimatının Nisan 2027'de yapılmasının beklendiği öne sürüldü. 42 uçaklık alım programında ilk partide kaç adet J-10 savaş uçağı bulunacağı ise henüz açıklanmadı.
Çin'in savunma sanayisi ihracatında öne çıkan J-10 savaş uçağı, yeni bir ülkenin envanterine girmeye hazırlanıyor. Güney Çin Sabah Postası'nda (SCMP) yayımlanan habere göre Endonezya, Çin'den satın almayı planladığı J-10CE savaş uçaklarının ilk teslimatını yaklaşık altı ay içinde gerçekleştirebilir.
Endonezya merkezli Republika Online'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, ilk J-10 savaş uçağı teslimatının Nisan 2027'de yapılmasının beklendiği belirtildi. Ancak ilk partide kaç uçağın teslim edileceği henüz bilinmiyor.
Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mohamad Tonny Harjono da uçakların geliş takvimiyle ilgili soruya kesin tarih vermekten kaçındı. Harjono'nun kamuoyuna yalnızca beklenmesi gerektiğini söylemesi, J-10 savaş uçağı teslimatına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.
Endonezya'nın Çin'den J-10 savaş uçağı tedarik etme planı ilk olarak Ekim 2025'te gündeme gelmişti. Dönemin Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Çin yapımı savaş uçaklarının satın alınacağını açıklamıştı. Uluslararası basında yer alan haberlerde Endonezya'nın 42 adet J-10 savaş uçağı için yaklaşık 9 milyar dolarlık bütçe ayırdığı aktarılmıştı. Ancak bu alımın kapsamı ve sözleşme ayrıntıları konusunda farklı açıklamalar yapıldı.
Mayıs 2026'da Endonezya Savunma Bakanlığı yetkilisinin 42 uçaklık ve 9 milyar dolarlık anlaşmanın varlığını reddettiği de bildirildi. Bu nedenle 42 adet J-10 savaş uçağı ve 9 milyar dolarlık paket bilgisi kesinleşmiş bir sözleşme ayrıntısı olarak değerlendirilmemeli.
Endonezya'nın J-10 savaş uçağı tedarikini hayata geçirmesi halinde Çin yapımı savaş uçakları Güneydoğu Asya'da ilk kez bir ülkenin hava kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Çin'in Chengdu Aircraft Corporation şirketi tarafından geliştirilen J-10CE, J-10C modelinin ihracat versiyonu olarak biliniyor. 4,5 nesil sınıfında değerlendirilen J-10 savaş uçağı, AESA radar sistemi, gelişmiş elektronik harp kabiliyetleri ve uzun menzilli hava-hava füzeleriyle öne çıkıyor.
Endonezya'nın J-10 savaş uçağı tedarik planı, ülkenin farklı ülkelerden savaş uçağı edinme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jakarta yönetimi, Fransa'dan 42 Rafale savaş uçağı satın almak için anlaşma yaparken Türkiye ile de 48 adet KAAN savaş uçağı için sözleşme imzaladı. KAYNAK: STAR
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