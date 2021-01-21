2021-01-21 12:39:22 Dünya Biden’a ne dedi? ‘Savaş’ ifadesi öne çıktı
Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreninde Biden, İncil'e el basarak yemin etti.
Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreninde Biden, İncil'e el basarak yemin etti.
Tüm dünyanın günlerdir merakla beklediği Joe Biden’ın ABD başkanlığı yemin töreni, dün gerçekleşti. Washington’da yaşanan o anlar, dünya basınında neredeyse tek gündem oldu. Biden’ın ‘savaş’ sözleri ise dikkat çekti. İşte başlıklar…
ABD – THE NEW YORK TIMES "Demokrasi galip geldi. Biden ulusu onarmaya ant içti"
ABD – THE WASHINGTON POST "Biden: Yolumuz birlik yoludur. 46. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı Harris yemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayri medeni savaşı bitirme sözleriyle yeni dönem başladı."
ABD – THE WALL STREET JOURNAL "Biden'dan birlik çağrısı"
İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES "Demokrasi galip geldi"
İNGİLTERE – THE TIMES "Birlik zamanı"
İNGİLTERE – THE GUARDIAN "Demokrasi galip geldi"
İNGİLTERE – INDEPENDENT "Demokrasi galip geldi"
İNGİLTERE – DAILY TELEGRAPH "Gayri medeni savaşa son"
ALMANYA – DIE WELT "Baştan başlayalım"
ALMANYA - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Demokrasi kazandı"
ALMANYA - FRANKFURTER RUNDSCHAU "Sorumlu, bağışlayıcı, güvenilir: Joe Biden, başkanlığının ilk gününden itibaren demokratik değerleri yeniden savunmak istiyor"
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23