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Dünya
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Dünya Biden’a ne dedi? ‘Savaş’ ifadesi öne çıktı

2021-01-21 12:39:22
Dünya Biden’a ne dedi? ‘Savaş’ ifadesi öne çıktı

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreninde Biden, İncil'e el basarak yemin etti.

#1
Foto - Tüm dünyanın günlerdir merakla beklediği Joe Biden’ın ABD başkanlığı yemin töreni, dün gerçekleşti. Washington’da yaşanan o anlar, dünya basınında neredeyse tek gündem oldu. Biden’ın ‘savaş’ sözleri ise dikkat çekti. İşte başlıklar…

Tüm dünyanın günlerdir merakla beklediği Joe Biden’ın ABD başkanlığı yemin töreni, dün gerçekleşti. Washington’da yaşanan o anlar, dünya basınında neredeyse tek gündem oldu. Biden’ın ‘savaş’ sözleri ise dikkat çekti. İşte başlıklar…

#2
Foto - ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD – THE NEW YORK TIMES "Demokrasi galip geldi. Biden ulusu onarmaya ant içti"

#3
Foto - ABD – THE WASHINGTON POST

ABD – THE WASHINGTON POST "Biden: Yolumuz birlik yoludur. 46. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı Harris yemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayri medeni savaşı bitirme sözleriyle yeni dönem başladı."

#4
Foto - ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD – THE WALL STREET JOURNAL "Biden'dan birlik çağrısı"

#5
Foto - İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES "Demokrasi galip geldi"

#6
Foto - İNGİLTERE – THE TIMES

İNGİLTERE – THE TIMES "Birlik zamanı"

#7
Foto - İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İNGİLTERE – THE GUARDIAN "Demokrasi galip geldi"

#8
Foto - İNGİLTERE – INDEPENDENT

İNGİLTERE – INDEPENDENT "Demokrasi galip geldi"

#9
Foto - İNGİLTERE – DAILY TELEGRAPH

İNGİLTERE – DAILY TELEGRAPH "Gayri medeni savaşa son"

#10
Foto - ALMANYA – DIE WELT

ALMANYA – DIE WELT "Baştan başlayalım"

#11
Foto - ALMANYA - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

ALMANYA - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Demokrasi kazandı"

#12
Foto - ALMANYA - FRANKFURTER RUNDSCHAU

ALMANYA - FRANKFURTER RUNDSCHAU "Sorumlu, bağışlayıcı, güvenilir: Joe Biden, başkanlığının ilk gününden itibaren demokratik değerleri yeniden savunmak istiyor"

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