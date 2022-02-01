2022-02-01 16:31:00 Dünya Başörtüsü Günü dünyada kutlandı
1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü, dünyanın birçok ülkesinde kutlandı.
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1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü, dünyanın birçok ülkesinde kutlandı.
Kırgızistan Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'te Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğe çok sayıda kadın ve din adamı katıldı.
Etkinlikte, kendi alanlarında etkin kadınlar, kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim ve güzellik konularında bilgiler paylaştı.
Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar, geleneksel başörtü defilesi düzenledi. Konuklara Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterildi.
Derginin yöneticisi Eliana Satarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Başörtüsü Günü'nün ülkede 2016'dan bu yana kutlandığını belirtti. Başörtüsü ile ilgili etkinliklerin toplumda olumlu karşıladığını söyleyen Satarova, kadınların arasında dostluğu, diyaloğu pekiştirmeyi ve başörtülü kadınların ülke gelişimine sağladıkları katkıları göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.
Endonezya ve Bangladeş Dünya Başörtüsü Günü tüm dünyada 1 Şubat'ta kutlanıyor. Başörtüsü kullanımının arttığı Bangladeş'in Chittagong kentinde ve Endonezya'da kadınlar başörtüsü alışverişi yaparken görüntülendi. İşte Bangladeş'ten kareler...
Dünya Başörtüsü Günü, 2013 yılında Bangladeş kökenli Nazma Khan tarafından başlatıldı.
Yaşadıklarını şu sözlerle ifade eden Khan, "New York'ta büyürken çok fazla ayrımcılığa maruz kaldım. Yıllarca fiziksel, sözlü ve duygusal ayrımcılığın hedefi oldum. Diğer Müslüman kız kardeşlerimin de aynı şeyleri yaşamasını istemedim." dedi.
Farklı inançlardan kişilerle bir araya gelerek bu etkinliği başlattıklarını vurgulayan Khan, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığın azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.
Dünya Başörtüsü Günü için 90'a yakın ülkeden kendilerine destek geldiğini anlatan Khan, ABD'de son dönemde artan ayrımcılığa da dikkati çekerek, "Özellikle internet üzerinden hiç olmadığı kadar çok nefret söyleminin hedefi oluyoruz.
Bu çılgınca. 5 yıl önce böyle bir şey yoktu. Son iki yıldaki nefret, inanılmaz bir seviyeye ulaştı." dedi.
Khan, "Kendinizi inandığınız şeyin içinde tutmak ve pes etmemek çok önemli. Başörtülü kişiler, başörtülü olmanın inançları için bir imtihan olduğunu bilmeli." diye konuştu.
Nazma Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bangladeşli tesettürlü kadınlar, bu günü kutlarken alışveriş yapmayı tercih ediyor.
Dünyanın birçok noktasında etkinlik düzenlenirken, bu farklı ülkelerden de dayanışma çağrıları yapılıyor.
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