The New York Times, 29 Nisan 2020 Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi yardımla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup götürüldüğünü aktaran The New York Times gazetesi, “Erdoğan Trump’a gönderdiği mektupta ABD’ye iki ülke ilişkisini daha iyi anlamaya çağırdı” başlıklı haberinde şunları kaydetti: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupta, Kongrenin Koronavirüs salgını sırasındaki dayanışma ve paylaşılan tedarik göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemini daha iyi anlayacağını umduğunu söyledi.”