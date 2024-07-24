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Spor
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Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

2024-07-24 13:10:25
Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

Sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıkan teknik direktör Jose Mourinho ise dünya basınında yankı uyandırdı.

#1
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İNGİLTERE - THE SUN: AŞAĞILANMAYI DZEKO ÖNLEDİ "Portekizli teknik adam, ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Lugano karşısında Türk devinin başına geçti. Stockhorn Arena'da oynanan karşılaşmada, İsviçre ekibi henüz 4. dakikada öne geçti. Defans oyuncusu Ayman El Wafi, ev sahibi takımı öne geçirerek Mourinho'nun adamlarının utanç verici bir başlangıç yapacağı korkusunu artırdı. Ancak Manchester City'nin eski forveti Edin Dzeko, devre öncesinde penaltıyı gole çevirerek günü kurtardı. Bosnalı oyuncu, ikinci yarının ilk dakikasında maçın ikinci golünü attı. Ancak 64. dakikada Uran Bislimi'nin Lugano'ya eşitliği getirmesiyle endişeler yeniden arttı. Mourinho, son 20 dakikada Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rahatladı. Milton Valenzuela'nın 94. dakikada attığı golle karşılaşma 4-3 sona erdi. Profesyonel futbolcu olarak 22. sezonuna başlayan Dzeko, maçı hat-trick yaparak tamamladı."

#2
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İTALYA - LA GAZZETTA DELLO SPORT: DZEKO'NUN HAT-TRICK'İ MOU'YU MUTLU ETTİ "23 Temmuz'da José Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi yedek kulübesinde görmek biraz tuhaf. Ancak gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor: Onun Fenerbahçesi, ikinci tur, üçüncü tur ve play-off için şimdiden kürek çekmeli. En Nesyri'nin gelişine ve piyasada devrim yaratan atağa 38 yaşında kendi tarzında tepki veren Edin Dzeko'nun hat-trick'i maça damga vurdu."

#3
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İTALYA - CORRIERE DELLO SPORT: MOURINHO'NUN FENERBAHÇESİ DZEKO'NUN ŞOVUYLA KAZANDI "Bu maç Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ilk ayağında İsviçre'de Lugano'yu 4-3 yenen Josè Mourinho'lu Fenerbahce için ilk maç oldu ve bu maç Fransız takımı Lille ile üçüncü turu oynamak için yeterli bir skor. Eski Romalı oyuncu Edin Dzeko ise maçın büyük kahramanıydı."

#4
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

ALMANYA - BILD: DZEKO, MOURINHO'NUN İLK MAÇINI KURTARDI "Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yıldız teknik adam, İsviçre'nin ikincisi FC Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenen Fenerbahce'ye yardımcı oldu. Edin Dzeko'nun hat-trick'i sayesinde!"

#5
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

ALMANYA - KICKER: DZEKO'NUN ÜÇ GOLÜ MOURINHO'YU İLK MAÇINDA RAHATLATTI "Rekabetçi ve tempolu bir maçta, Lugano erkenden üstünlüğü ele geçirdi ve ardından Fenerbahce giderek kontrolü ele geçirdi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk maçında tek farkla ama hak edilmiş bir zafer elde etti."

#6
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

FRANSA - L'EQUIPE: FENERBAHÇE TUR İÇİN AVANTAJI YAKALADI "Fenerbahçe bu Salı günü inişli çıkışlı bir maçın ardından Lugano'yu 3-4 mağlup etti. José Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesinde avantaj elde etti ve Lille'in rkaibi olmaya yaklaştı."

#7
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

PORTEKİZ - A BOLA: MOURINHO'NUN İLK MAÇINDAKİ GALİBİYETİ DZEKO ATEŞLEDİ! "Jose Mourinho için rüya gibi bir başlangıç. Muhteşem bir futbol maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup eden F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 2. etap rövanş maçında avantaj elde etti. Portekizli çalıştırıcının çalıştırdığı takımda golleri Dzeko (3) ve Kadıoğlu attı."

#8
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

PORTEKİZ - OJOGO: MOURINHO İLK MAÇINDA DZEKO'NUN GOLLERİYLE KAZANDI! "Bosnalı Edin Dzeko, hat-trick yaparak bu Salı günü oynanan Thun karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 yenmesinde belirleyici rol oynadı. Jose Mourinho'nun takımının Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi avantajı yakalamasını sağladı."

#9
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İSPANYA - AS: DZEKO'NUN GOLLERİ FENERBAHÇE'Yİ DEVLER LİGİ'NDE TAŞIDI "Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe, Lugano'yu 3-4 mağlup etti ve tecrübeli forvet Edin Dzeko'nun attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu öncesi avantaj elde etti."

#10
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İSPANYA - MARCA: MOURNHO 1596 GÜN SONRA DZEKO'NUN GOLLERİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GERİ DÖNDÜ "Şampiyonlar Ligi'ni iki farklı takımla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu yalnızca altı teknik direktör biliyor. Bunlardan biri José Mourinho, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç yöneten beşinci teknik direktör... Ancak son zamanlarda Avrupalı ??elitlerin arasında kaybolmuştu. Tottenham, son 16 turunda RB Leipzig'e (3-0) veda ettiği 10 Mart 2020'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde antrenörlük yapmamıştı. Bekleyiş uzun sürdü ama 1.596 kişi geri döndü! Günler sonra zaferle... 'Onun' F.Bahçesi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu geri dönüş de dahil olmak üzere 3-4 mağlup etti. Artık işi İstanbul'da bitirme zamanı gelecek. Üçüncü turda geçerlerse Lille onları bekliyor. Her durumda, grup aşamasına geçebilmek için başka bir turu, yani 'play-off'ları aşmaları gerekecek."

#11
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

BREZİLYA - GLOBO: MOURNHO İNANILMAZ BİR DÖNÜŞE İLK MAÇINDA GALİP! "José Mourinho, F.Bahçe'de ilk resmi maçına çıktı. Türk takımı, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda bu Salı günü İsviçre'de oynanan karşılaşmada Lugano'yu 4-3 mağlup etti. City, Roma ve Inter'in eski tecrübeli forveti Dzeko, Portekizli çalıştırıcının takımının üç golle kazandığı zaferin kahramanı oldu."

#12
Foto - Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

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