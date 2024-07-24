Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İSPANYA - MARCA: MOURNHO 1596 GÜN SONRA DZEKO'NUN GOLLERİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GERİ DÖNDÜ "Şampiyonlar Ligi'ni iki farklı takımla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu yalnızca altı teknik direktör biliyor. Bunlardan biri José Mourinho, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç yöneten beşinci teknik direktör... Ancak son zamanlarda Avrupalı ??elitlerin arasında kaybolmuştu. Tottenham, son 16 turunda RB Leipzig'e (3-0) veda ettiği 10 Mart 2020'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde antrenörlük yapmamıştı. Bekleyiş uzun sürdü ama 1.596 kişi geri döndü! Günler sonra zaferle... 'Onun' F.Bahçesi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu geri dönüş de dahil olmak üzere 3-4 mağlup etti. Artık işi İstanbul'da bitirme zamanı gelecek. Üçüncü turda geçerlerse Lille onları bekliyor. Her durumda, grup aşamasına geçebilmek için başka bir turu, yani 'play-off'ları aşmaları gerekecek."