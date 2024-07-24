Dünya basını beklenmedik gelişmeyi duyurdular: Mourinho'yu Dzeko kurtardı'

İNGİLTERE - THE SUN: AŞAĞILANMAYI DZEKO ÖNLEDİ "Portekizli teknik adam, ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Lugano karşısında Türk devinin başına geçti. Stockhorn Arena'da oynanan karşılaşmada, İsviçre ekibi henüz 4. dakikada öne geçti. Defans oyuncusu Ayman El Wafi, ev sahibi takımı öne geçirerek Mourinho'nun adamlarının utanç verici bir başlangıç yapacağı korkusunu artırdı. Ancak Manchester City'nin eski forveti Edin Dzeko, devre öncesinde penaltıyı gole çevirerek günü kurtardı. Bosnalı oyuncu, ikinci yarının ilk dakikasında maçın ikinci golünü attı. Ancak 64. dakikada Uran Bislimi'nin Lugano'ya eşitliği getirmesiyle endişeler yeniden arttı. Mourinho, son 20 dakikada Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rahatladı. Milton Valenzuela'nın 94. dakikada attığı golle karşılaşma 4-3 sona erdi. Profesyonel futbolcu olarak 22. sezonuna başlayan Dzeko, maçı hat-trick yaparak tamamladı."