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Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

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Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta kritik noktaları vurduklarını açıkladı.

#1
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerinde yer alan bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

#2
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini açıkladı.

#3
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Rusya'nın Stavropol ve Tver bölgelerindeki iki petrol deposunu dün hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Her ikisi de cephe hattından yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, Ukrayna'dan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki bir petrol pompalama istasyonuna da saldırı düzenlediklerini kaydetti.

#5
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Rostov bölgesindeki bir petrol terminaline de saldırı düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Biz Rusya'ya bu savaşı bitirmeyi uzun zaman önce teklif ettik ve sürecin uzatıldığı her gün, savaş algısını bu işin başladığı yere yani Rusya'ya geri taşımalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Zelenskiy ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

#7
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya bu gece ülkeye iki füze ve 94 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

#8
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 72 SİHA etkisiz hale getirildi.

#9
Foto - Dün Ankara'daydı... Bugün Putin'in kalbini vurdu!

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Herson'da bir araca insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı saldırı nedeniyle iki kişinin öldüğü belirtildi.

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