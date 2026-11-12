Araplar sınırsız enerji için Türkiye'yi gözüne kestirdi: Sivas ve Karaman'da kuruyorlar

Bayraktar, bu hedef için her yıl 8-9 bin megavat yeni kapasitenin devreye alınması gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl 2 bin megavatlık kapasite ilan ettiklerine işaret eden Bayraktar, son 2,5 yılda 6 bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapılacağını belirterek, Suudi Arabistan hükümetiyle olan anlaşma gereği toplam 5 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi projeleri geliştirileceğini ifade etti. İlk etapta 1000 megavatı Karaman'da, 1000 megavatı Sivas'ta olacak şekilde 2 bin megavatlık proje hayata geçirileceğini aktaran Bayraktar, "İmzalanan anlaşma toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk." dedi.