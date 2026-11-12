Araplar sınırsız enerji için Türkiye'yi gözüne kestirdi: Sivas ve Karaman'da kuruyorlar

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al Suud eşlik etti. Destek mektubuna, Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Societe Generale ve Standard Chartered temsilcileri imza attı