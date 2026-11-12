Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Lübnan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Bizri de Lübnan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından "çok gerekli bir toplantı" düzenlediklerini belirtti. Bizri, "Lübnan-Türkiye İş Konseyi olarak ve özellikle DEİK ile birlikte bu toplantıları yeniden canlandırmaya, Lübnanlı ve Türk iş insanları arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerle ortak girişimleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu girişimler yalnızca Lübnan'da değil, diaspora ülkelerinde de olacak. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerinde çok sayıda Lübnanlı iş insanı bulunuyor." dedi. Türkiye ile çeşitli alanlarda çalışmak istediklerini vurgulayan Bizri, "Türk şirketleri büyük projelerde yetkin ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Lübnanlı müteahhitler, Lübnan'da, Arap ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde, Türk şirketlerinden destek alabilir veya onlarla ortak şirketler kurarak projeleri birlikte yürütebilir. Bu, iki ülkeye de fayda sağlar." şeklinde konuştu. Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği role de dikkati çeken Bizri, şöyle devam etti: "(Yeniden imarda) Türk şirketlerinin kesinlikle rolü olacak. Türk şirketleri, projelerde yer alabilecek en yetkin şirketler arasında. Özellikle Lübnan'da yeniden imar gerçekleşirse, ister prefabrik evler ister tamamen inşaat işleri olsun, Türk şirketleri bu projeler için yetkin." Hicaz Demiryolu'nun etkinleşmesinin iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü anlatan Bizri, "Hicaz Demiryolu'nun Lübnan'ı da kapsamasını umuyoruz. Bu konuyu Başbakan Nevvaf Selam'la görüştük. Lübnan'ın bu hatta dahil olması için bütün taraflarla ortak çaba gösteriliyor." ifadelerini kullandı.