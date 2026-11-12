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Marmara’yı fırtına vuracak! Altın yeniden düşüyor! Araplar sınırsız enerji için Türkiye'yi gözüne kestirdi: Sivas ve Karaman'da kuruyorlar Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular Akaryakıt fiyatlarına indirim! 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi! İstanbul'a kar geliyor! 11 ilde sarı kodlu alarm Sınırda savaş hareketliliği! İsrail ordusuna peş peşe talimat! Ürdün, İran...
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Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

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AA Giriş Tarihi:

Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Lübnan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Wajih Bizri, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak için harekete geçti. Bizri, "Mutlaka dahil olmalıyız" diyerek önemli bir açıklama yaptı.

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Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Muhammed Veysel Vural başkanlığındaki Türk heyeti, Lübnanlı iş insanlarıyla Beyrut'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı yatırım imkanlarını görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen ve farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı Türk heyeti, Lübnan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Wajih Bizri ve beraberindeki Lübnanlı iş insanlarıyla görüştü.

#2
Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Toplantıda ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatları ele alındı. Türk heyeti yarın Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat'la da görüşecek. DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Vural, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş insanlarının Türkiye ve Lübnan'da karşılıklı yatırımları hayata geçirmek için istekli olduğunu gördüklerini belirtti.

#3
Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Vural, "Bugün Türkiye'den bir heyetimizle beraber karşı kanat kuruluşumuz Lübnan Türkiye İş Konseyi'ni ziyarete geldik. Karşılıklı iş insanlarının B2B yapmasına, ülkeler arasındaki faaliyetlerinin artan şekilde arttırılmasına, bölgesel anlamda ticaretin ne şekilde daha dizayn edilebileceğine dair karşılıklı yorumlarımızı birbirimizle paylaştık." dedi.

#4
Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Vural, "Lübnan'ı ve Türkiye'yi tek başına değerlendirmekten ziyade bu toplantıda Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün, daha önce 2011 yılında da imza altına alınan Levant Paktı'nın yeniden canlandırılması, özellikle ticari diplomasi açısından bu faaliyetin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunduk." ifadelerini kullandı. Vural, Türkiye-Lübnan işbirliğiyle bölgede barışın, huzurun ve ekonomik refahın hakim olacağı, Filistin'in özgürleşeceği günleri hayal ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

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Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Bölgedeki durumlara da dikkati çeken Vural, "İş dünyasının karşılıklı olarak işbirliği kurup gerek Türkiye'de, gerek Lübnan'da karşılıklı yatırımları harekete geçirmek için istekli ve arzulu olduğunu gördük." diye konuştu. İki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını ve ekonomik işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Vural, yarın Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ile görüşeceklerini söyledi. Vural, görüşmelerin Türkiye ile Lübnan arasındaki ticari işbirliğini artırmaya ve bölgesel birliktelik ile entegrasyonu sağlamaya yönelik ticari diplomasi kapsamında yürütüldüğünü belirtti. DEİK'in temel misyonunun ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Vural, "Biz ticaret erbabıyız ve ticaret alanında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hazır olduğumuzu göstermek için bugün Lübnan'da, Beyrut'tayız. Yarın, Allah nasip ederse, buradaki kardeşlerimizi Türkiye'de ağırlamaktan da onur duyarız. Bölgesel bir güç olduğumuzun farkındayız; bunu ticari anlamda söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi. Vural, bölgede siyasi, ticari ve askeri açıdan sağlıklı bir ortamın oluşması halinde iki ülkenin iş insanlarının birbirlerine yönelebileceğine inandığını kaydetti. Hicaz Demiryolu'nun Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'da sona ereceğini, Suriye ve Lübnan'ı da kapsayacağını belirten Vural, hattı bölgeyi ticari açıdan bütünleştirebilecek en önemli projelerden biri olarak nitelendirdi.

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Foto - Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular

Lübnan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Bizri de Lübnan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından "çok gerekli bir toplantı" düzenlediklerini belirtti. Bizri, "Lübnan-Türkiye İş Konseyi olarak ve özellikle DEİK ile birlikte bu toplantıları yeniden canlandırmaya, Lübnanlı ve Türk iş insanları arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerle ortak girişimleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu girişimler yalnızca Lübnan'da değil, diaspora ülkelerinde de olacak. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerinde çok sayıda Lübnanlı iş insanı bulunuyor." dedi. Türkiye ile çeşitli alanlarda çalışmak istediklerini vurgulayan Bizri, "Türk şirketleri büyük projelerde yetkin ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Lübnanlı müteahhitler, Lübnan'da, Arap ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde, Türk şirketlerinden destek alabilir veya onlarla ortak şirketler kurarak projeleri birlikte yürütebilir. Bu, iki ülkeye de fayda sağlar." şeklinde konuştu. Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği role de dikkati çeken Bizri, şöyle devam etti: "(Yeniden imarda) Türk şirketlerinin kesinlikle rolü olacak. Türk şirketleri, projelerde yer alabilecek en yetkin şirketler arasında. Özellikle Lübnan'da yeniden imar gerçekleşirse, ister prefabrik evler ister tamamen inşaat işleri olsun, Türk şirketleri bu projeler için yetkin." Hicaz Demiryolu'nun etkinleşmesinin iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü anlatan Bizri, "Hicaz Demiryolu'nun Lübnan'ı da kapsamasını umuyoruz. Bu konuyu Başbakan Nevvaf Selam'la görüştük. Lübnan'ın bu hatta dahil olması için bütün taraflarla ortak çaba gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

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