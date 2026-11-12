'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

LSEG Petrol Araştırmaları birimi, 10 Kasım tarihli değerlendirmesinde, “Anlaşmaya varılsa bile boğazdan geçen petrol miktarının artması, mayınların temizlenmesine, sigorta maliyetlerine ve gemi sahiplerinin bu riski almaya istekli olup olmayacağına bağlı” ifadelerini kullandı. Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsünün verilerine dayanarak ABD’nin ham petrol stoklarının son hafta 9 milyon varil arttığını bildirdi. Çarşamba günkü Gaziler Günü tatili nedeniyle bir gün ertelenen resmi verilerin bugün açıklanması bekleniyor. Kpler verileri, Orta Doğu’da ham petrol ve kondensat üretimindeki kaybın günlük yaklaşık 3,8 milyon varile gerilediğini gösterdi. Suudi Arabistan ve Irak’ta ham petrol üretimi savaş öncesi seviyelere dönerken iki ülkedeki üretim kayıpları da önemli ölçüde azaldı.