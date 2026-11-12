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'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

Petrol fiyatları, İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisinin zenginleştirilmiş hiçbir nükleer maddenin ülke dışına çıkarılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasının ardından çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Açıklamanın arz endişelerini artırmasıyla fiyatlar, önceki işlem gününde gördüğü iki ayın en düşük seviyelerinden toparlandı.

#1
Foto - 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

ABD, İran’la savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin ilk aşamasında nükleer konuların da ele alınması gerektiğini bildirdi. Önceki işlem gününde ABD’li yetkililerin İran’a yönelik yeni askeri saldırılara ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamalarının ardından petrol fiyatları önce varil başına 3 dolardan fazla düştü. İranlı bir güvenlik yetkilisinin iki taraf arasında görüşme yürütülmediğini söylemesi üzerine fiyatlar kayıplarının bir kısmını geri aldı.

#2
Foto - 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik umutların zayıflaması petrol fiyatlarını destekliyor” dedi. Suudi Arabistan’ın üretimindeki belirgin artışın etkisiyle OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimi ekimde hızla yükseldi. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların hafiflediğine dair ise çok az işaret var. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsünün verileri, ekimde 37 geminin saldırıya uğradığını ve bunun savaşın şubatta başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık sayı olduğunu gösterdi.

#3
Foto - 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

XS.com İş Geliştirme Müdürü Simon-Peter Massabni, “Diplomatik işaretlerin daha olumlu hale gelmesi, gemi taşımacılığındaki riskleri ortadan kaldırmadı. Daha da önemlisi, siyasi bir anlaşmaya varılsa bile deniz taşımacılığının hemen normale dönmesi pek olası değil” dedi. Savaşın sona ereceği beklentisiyle Brent ve Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatları ay başından bu yana sırasıyla yaklaşık yüzde 21 ve yüzde 17 geriledi.

#4
Foto - 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

LSEG Petrol Araştırmaları birimi, 10 Kasım tarihli değerlendirmesinde, “Anlaşmaya varılsa bile boğazdan geçen petrol miktarının artması, mayınların temizlenmesine, sigorta maliyetlerine ve gemi sahiplerinin bu riski almaya istekli olup olmayacağına bağlı” ifadelerini kullandı. Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsünün verilerine dayanarak ABD’nin ham petrol stoklarının son hafta 9 milyon varil arttığını bildirdi. Çarşamba günkü Gaziler Günü tatili nedeniyle bir gün ertelenen resmi verilerin bugün açıklanması bekleniyor. Kpler verileri, Orta Doğu’da ham petrol ve kondensat üretimindeki kaybın günlük yaklaşık 3,8 milyon varile gerilediğini gösterdi. Suudi Arabistan ve Irak’ta ham petrol üretimi savaş öncesi seviyelere dönerken iki ülkedeki üretim kayıpları da önemli ölçüde azaldı.

#5
Foto - 'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Abu Dabi’de çarşamba günü sona eren iki günlük barış görüşmelerinde bir miktar ilerleme sağlandığını bildirdi. ABD’li arabulucular ise taraflar arasında güven eksikliği bulunduğunu ve toprak meselesi dahil başlıca konularda görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Raymond James analisti Pavel Molchanov, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı neredeyse beş yıldır sürüyor ve bu süre boyunca diplomatik girişimler oldu. Sonucu gördüğümüzde inanacağız” dedi. Ukrayna ordusu, çarşamba günü insansız hava araçlarıyla Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki önemli limanlarından Ust-Luga’yı vurduğunu açıkladı. Saldırıda yangın çıktığı ve limandaki depolama tanklarının bir bölümünün hasar gördüğü bildirildi. Sektör kaynakları, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarının yeniden başlamasının ardından Rusya’nın petrol rafinaj kapasitesinin ekim sonundan bu yana yaklaşık yüzde 30 azaldığını bildirdi.

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