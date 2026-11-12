'Nükleer' korkusuyla petrol fiyatları yeniden yükseldi!

Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Abu Dabi’de çarşamba günü sona eren iki günlük barış görüşmelerinde bir miktar ilerleme sağlandığını bildirdi. ABD’li arabulucular ise taraflar arasında güven eksikliği bulunduğunu ve toprak meselesi dahil başlıca konularda görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Raymond James analisti Pavel Molchanov, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı neredeyse beş yıldır sürüyor ve bu süre boyunca diplomatik girişimler oldu. Sonucu gördüğümüzde inanacağız” dedi. Ukrayna ordusu, çarşamba günü insansız hava araçlarıyla Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki önemli limanlarından Ust-Luga’yı vurduğunu açıkladı. Saldırıda yangın çıktığı ve limandaki depolama tanklarının bir bölümünün hasar gördüğü bildirildi. Sektör kaynakları, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarının yeniden başlamasının ardından Rusya’nın petrol rafinaj kapasitesinin ekim sonundan bu yana yaklaşık yüzde 30 azaldığını bildirdi.