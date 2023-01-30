2023-01-30 23:19:35 Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı
Kocaeli-Derince'de itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kuşa kalp masajı yaptı.
Kocaeli-Derince'de itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kuşa kalp masajı yaptı.
Çınarlı Mahallesi Saka Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Evin içinde dumandan etkilenen muhabbet kuşunu gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı.
Ekiplerin müdahalesine rağmen kuş kurtarılamadı.
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