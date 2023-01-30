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Hayat-Aktüel
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Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

2023-01-30 23:19:35
Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Kocaeli-Derince'de itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kuşa kalp masajı yaptı.

#1
Foto - Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Çınarlı Mahallesi Saka Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

#4
Foto - Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Evin içinde dumandan etkilenen muhabbet kuşunu gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı.

#5
Foto - Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Ekiplerin müdahalesine rağmen kuş kurtarılamadı.

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