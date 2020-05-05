  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?

2020-05-05 16:25:24
Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?

Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi? Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar vardır. Ölüm aylığının bağlanma şartları en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Peki Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi? Dul maaşı alan çift maaş alabilir mi?

#1
Foto - Anne ve babasından maaş alan kız çocukları evlenirse maaşları kesilir mi? Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?

Anne ve babasından maaş alan kız çocukları evlenirse maaşları kesilir mi? Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?

#2
Foto - Dul ve yetim kalmış olan kadınlar birden fazla aylık veya gelire sahip olabilecekken bu durum sosyal güvenlik mevzuatlarına bakılmış olduğunda detaylı açıklamaya yer vermektedir.

Dul ve yetim kalmış olan kadınlar birden fazla aylık veya gelire sahip olabilecekken bu durum sosyal güvenlik mevzuatlarına bakılmış olduğunda detaylı açıklamaya yer vermektedir.

#3
Foto - Ayrıca ölümü gerçekleşmiş olan sigortalının geride kalan eş ve çocukları için düzenli olarak maaş bağlanmaktadır.

Ayrıca ölümü gerçekleşmiş olan sigortalının geride kalan eş ve çocukları için düzenli olarak maaş bağlanmaktadır.

#4
Foto - Tüm bunların yanı sıra eşini kaybeden erkek veya kadınlar için belirli şartlar neticesinde dul maaşı bağlanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra eşini kaybeden erkek veya kadınlar için belirli şartlar neticesinde dul maaşı bağlanmaktadır.

#5
Foto - Dul maaşı alan vatandaşlarımızın çift maaş alma haklarının olduğu gibi yetim maaşı alan kız çocuklarınında çalışmış olmamaları halinde çift maaş alma hakları bulunmaktadır. Hem annesinden hemde babasından kalan yetim aylığını alma hakkı bulunan kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile bu yasadan yararlanabilmektedirler.

Dul maaşı alan vatandaşlarımızın çift maaş alma haklarının olduğu gibi yetim maaşı alan kız çocuklarınında çalışmış olmamaları halinde çift maaş alma hakları bulunmaktadır. Hem annesinden hemde babasından kalan yetim aylığını alma hakkı bulunan kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile bu yasadan yararlanabilmektedirler.

#6
Foto - Anne ve babasından maaş alan kız çocukları yüksek olan maaş miktarının tamamını alırken diğer maaşın ise yarısını alacaklarıdır. Bu durum kız çocuğu evlenmiş olduğunda son bulacak ve yetim maaşı kesilmiş olacaktır.

Anne ve babasından maaş alan kız çocukları yüksek olan maaş miktarının tamamını alırken diğer maaşın ise yarısını alacaklarıdır. Bu durum kız çocuğu evlenmiş olduğunda son bulacak ve yetim maaşı kesilmiş olacaktır.

#7
Foto - Ölen sigortalının hak sahibi durumundaki çocuklarına hem anadan hem babadan dolayı ayrı ayrı aylık bağlanır mı?

Ölen sigortalının hak sahibi durumundaki çocuklarına hem anadan hem babadan dolayı ayrı ayrı aylık bağlanır mı?

#8
Foto - Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, her ikisinden de aylık bağlanır. Bağlanan aylıklardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir. Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, her ikisinden de aylık bağlanır. Bağlanan aylıklardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir. Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

#9
Foto - Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama
Gündem

Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama

Şarkıcı Murat Kekili, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı...
The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler
Dünya

The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler

The Economist dergisinin son kapağı, dünyada büyük tartışmalara neden oldu. Canlı yayında yorumlanan kapak ile ilgili çok ilginç detaylar or..
Karar açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen şehre giremeyecek
Gündem

Karar açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen şehre giremeyecek

Mersin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, giriş-çıkış kısıtlanması uygulamasının devam edeceği İstanbul, ..
Tabutla dans eden adamlar konuştu! 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı'
Dünya

Tabutla dans eden adamlar konuştu! 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı'

Sosyal medyada 'tabut taşıyan adamlar' videosu ile dünya gündemine oturan Ganalı dansçılar, BBC'ye röportaj verdi. Dansçılar, 'Koronavirüs n..
Valilik duyurdu...2 haftadır koronavirüs görülmeyen ilimizde büyük şok!
Korona Virüs

Valilik duyurdu...2 haftadır koronavirüs görülmeyen ilimizde büyük şok!

Ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımları atılırken Kırıkkale Valiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Valilik ge..
'Bidon kafa'yı ifşa eden gazeteciden yeni yazı! İşte
Gündem

'Bidon kafa'yı ifşa eden gazeteciden yeni yazı! İşte "Yılmaz Özdil'in attığı tokat"

Yılmaz Özdil'in kaçak villasının aylar öncesinden ortaya çıkardığını yazan Mustafa Gündoğ, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin bu gaspa sessiz kald..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı