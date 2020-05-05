Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi? Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar vardır. Ölüm aylığının bağlanma şartları en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Peki Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi? Dul maaşı alan çift maaş alabilir mi?