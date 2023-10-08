Dualar Filistin için

İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra Filistinliler ve tüm Müslümanlar için dua etti. İlk kıblegahları Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların sona ermesini isteyen Aşık, "Zalimlerin, küffarın zulmünü kendi başlarına çevir Allah'ım. Küffarı kendi içinde birbirine düşür, onları kahr-ı perişan eyle ya Rabb'im." ifadelerini kullandı.