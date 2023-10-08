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Aktüel
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Dualar Filistin için

2023-10-08 09:45:43
Dualar Filistin için

Sakarya'da sabah namazında Filistinliler için dua edildi...

#1
Foto - Dualar Filistin için

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

#2
Foto - Dualar Filistin için

Sakarya Milli İrade Platformu, Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Filistin için sabah namazı programı düzenledi.

#3
Foto - Dualar Filistin için

Filistinlilere destek olmak için erken saatlerde camiyi dolduranlar, Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra hep birlikte sabah namazını eda etti.

#4
Foto - Dualar Filistin için

İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra Filistinliler ve tüm Müslümanlar için dua etti. İlk kıblegahları Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların sona ermesini isteyen Aşık, "Zalimlerin, küffarın zulmünü kendi başlarına çevir Allah'ım. Küffarı kendi içinde birbirine düşür, onları kahr-ı perişan eyle ya Rabb'im." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Dualar Filistin için

"Kudüs'ü de Mescid-i Aksa'yı da zulüm yeri haline getirdiler." diyen Aşık, Müslümanların İsrail'e karşı birlik olması gerektiğini söyledi. Programa bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

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