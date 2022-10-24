DSİ devrede! Çalışmalar devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Adana ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi adına DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 129 Bin 370 dekar zirai araziyi sulama suyuna kavuşturacak olan “İmamoğlu Sulaması” 2’nci kısım işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.