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Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

2023-02-08 16:18:50
Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

Yaşanan depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

#1
Foto - Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

#2
Foto - Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı.

#3
Foto - Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına devam ederken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı. Deniz suyunun sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre kadar gelmesi tedirgin etti. Bölge dron ile havadan görüntülendi.

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Foto - Dron ile görüntülendi! Deniz seviyesi böyle yükseldi

Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, Türkiye'nin görülmemiş bir afet yaşadığını kaydetti.

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