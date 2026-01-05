  • İSTANBUL
Son Haberler

Çin'den Türkiye'ye akın başlayacak ancak büyük bir sorun var

Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Süper Kupa derbi ile başlıyor! Galatasaray - Trabzonspor: İşte Muhtemel 11’ler

Miçotakis’ten “Venezuela” skandalı! Ülke ayağa kalktı

Altın fiyatları hızla yükseliyor! İşte güncel rakamlar

Pişkinlikte sınır yok! ABD’den, “Hadi oradan” dedirten Maduro operasyonu açıklaması: Defalarca reddedilmiş

Taraftar hep bir ağızdan adını haykırıyordu! Efsane isim, Fenerbahçe’ye geri döndü

Dışarıdan anlaşılmıyor, vücudu içten zorluyor! Zayıf olanlarda bile görülüyor

Döviz piyasası yeni haftaya nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Şamil Tayyar, Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi “Maalesef” diyerek açıkladı: Süreç aleyhimize işliyor
Ekonomi
Döviz piyasası yeni haftaya nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Yasin Paşalı

Döviz piyasası yeni haftaya nasıl başladı? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 5 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

5 Ocak Pazartesi gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,041 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 50,342 TL seviyelerinde seyrediyor.

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
