SON DAKİKA
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

1
#1
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

#2
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekipler, enkazda arama çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezindeki bir dükkandan 30 civarında ceset çıkarmasının ardından, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a ulaştı.

#4
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.

#5
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

#6
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

#7
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

#8
Foto - Dost ve kardeş ülkede tarifsiz acı! 60 kişi öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Allah ölenlerebrahmet yaralananalara şifalar versin kardeşimizin de başı sağolsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
