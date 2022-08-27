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Dünya
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Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

2022-08-27 15:28:55
Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

Libya'nın başkenti Trablus'ta bugün çatışma çıktı.

#1
Foto - Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

Çatışmalar nedeniyle bölgedeki bazı bina ve araçlarda hasar ağır hasar oluştu.

#3
Foto - Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

Çatışmaların yaşandığı bölgeler savaş alanına döndü.

#4
Foto - Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!

Gelen görüntüler olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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