2022-08-27 15:28:55 Dost ve kardeş ülkede iki silahlı grup birbirine girdi!
Libya'nın başkenti Trablus'ta bugün çatışma çıktı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta bugün çatışma çıktı.
Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çatışmalar nedeniyle bölgedeki bazı bina ve araçlarda hasar ağır hasar oluştu.
Çatışmaların yaşandığı bölgeler savaş alanına döndü.
Gelen görüntüler olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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